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30 января 19:38
30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей 30 янв 11:17 В Кирове прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 30 янв 11:15 Активисты ОНФ проверили, как работает система вызова низкопольного транспорта в Кирове 30 янв 11:07 Депутаты Кировской городской Думы единогласно поддержали отставку Ильи Шульгина 29 янв 19:30 Рабочая группа Госсовета РФ по образованию посетила среднюю школу № 26 г. Кирова
В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

Сегодня, 17:49
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Елена Крылова
В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год


Криминальная обстановка в Кировской области стала спокойнее. Об этом красноречиво говорят цифры. Сегодня в региональном управлении МВД подвели итоги работы.

В 2019 году уровень преступности в регионе снизился более чем на 6% по отношению к 2018.  Было зарегистрировано более 19 тысяч преступлений. Меньше совершалось разбоев, грабежей, краж, мошенничества, хулиганства, поджогов, а также угонов автотранспорта. Снизилось и число преступлений против личности, в том числе причинений тяжкого вреда здоровью, побоев, истязаний  и угроз убийством.

КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«Оперативными подразделениями проделана значительная работа по пресечению организованных и групповых форм преступной деятельности, выявлено 144 преступления совершенных в составе опг, 75 из них совершены в сфере незаконного оборота наркотиков, 20 в экономической деятельности».

В сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции пресечено 1190 правонарушений, из незаконного оборота изъято более 10 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Оперативная обстановка характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений в общественных местах, в том числе на улицах.

КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«В 2019 году сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка при проведении более 2500 различных общественно-политических, спортивных, религиозных и иных массовых мероприятий, нарушений общественного порядка не допущено».

В деле охраны общественного порядка особо был отмечен вклад добровольных помощников полицейских.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Немалый вклад в обеспечение охраны общественного порядка вносят добровольные народные дружины, их численность в нашем регионе составляет 4119 человек, в том числе это 496 ветеранов органов внутренних дел, в течении прошлого года дополнительными патрульными нарядами с участием представителей дружин пресечено более 4 тыс. административных правонарушений».

Сотрудникам органов внутренних дел, которые достигли наиболее значимых результатов в своей деятельности, и ветеранам, которые и на отдыхе продолжают активно помогать молодым сотрудникам полиции, были вручены награды.
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