В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

Криминальная обстановка в Кировской области стала спокойнее. Об этом красноречиво говорят цифры. Сегодня в региональном управлении МВД подвели итоги работы.
В 2019 году уровень преступности в регионе снизился более чем на 6% по отношению к 2018. Было зарегистрировано более 19 тысяч преступлений. Меньше совершалось разбоев, грабежей, краж, мошенничества, хулиганства, поджогов, а также угонов автотранспорта. Снизилось и число преступлений против личности, в том числе причинений тяжкого вреда здоровью, побоев, истязаний и угроз убийством.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«Оперативными подразделениями проделана значительная работа по пресечению организованных и групповых форм преступной деятельности, выявлено 144 преступления совершенных в составе опг, 75 из них совершены в сфере незаконного оборота наркотиков, 20 в экономической деятельности».
В сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции пресечено 1190 правонарушений, из незаконного оборота изъято более 10 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Оперативная обстановка характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений в общественных местах, в том числе на улицах.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«В 2019 году сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка при проведении более 2500 различных общественно-политических, спортивных, религиозных и иных массовых мероприятий, нарушений общественного порядка не допущено».
В деле охраны общественного порядка особо был отмечен вклад добровольных помощников полицейских.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Немалый вклад в обеспечение охраны общественного порядка вносят добровольные народные дружины, их численность в нашем регионе составляет 4119 человек, в том числе это 496 ветеранов органов внутренних дел, в течении прошлого года дополнительными патрульными нарядами с участием представителей дружин пресечено более 4 тыс. административных правонарушений».
Сотрудникам органов внутренних дел, которые достигли наиболее значимых результатов в своей деятельности, и ветеранам, которые и на отдыхе продолжают активно помогать молодым сотрудникам полиции, были вручены награды.