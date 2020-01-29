В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

Криминальная обстановка в Кировской области стала спокойнее. Об этом красноречиво говорят цифры. Сегодня в региональном управлении МВД подвели итоги работы.В 2019 году уровень преступности в регионе снизился более чем на 6% по отношению к 2018. Было зарегистрировано более 19 тысяч преступлений. Меньше совершалось разбоев, грабежей, краж, мошенничества, хулиганства, поджогов, а также угонов автотранспорта. Снизилось и число преступлений против личности, в том числе причинений тяжкого вреда здоровью, побоев, истязаний и угроз убийством.В сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции пресечено 1190 правонарушений, из незаконного оборота изъято более 10 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Оперативная обстановка характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений в общественных местах, в том числе на улицах.В деле охраны общественного порядка особо был отмечен вклад добровольных помощников полицейских.Сотрудникам органов внутренних дел, которые достигли наиболее значимых результатов в своей деятельности, и ветеранам, которые и на отдыхе продолжают активно помогать молодым сотрудникам полиции, были вручены награды.