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03 февраля 17:02
03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. 02 фев 13:24 В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. 01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби
В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода.

В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода.

Сегодня, 13:47
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В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода.

В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. Авария произошла в 8 часов утра в с. Векшино Кирово-Чепецкого района.

На 27 км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением. Грузовик занесло, и автомобиль опрокинулся, сбив находившегося на обочине пешехода. Травмы оказались смертельными. По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

В целом за двое суток в Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

В Кирово-Чепецком районе на 37-ом км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки, по предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» совершила столкновение со встречным автомобилем «Лада Ларгус». В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» получила травмы и была госпитализирована.




В Кирове на Октябрьском проспекте водитель автомобиля «Кадиллак Эскаладэ» при повороте направо совершил наезд на пешехода. 28-летняя женщина-пешеход получила травмы (не госпитализирована).





В Унинском районе на 111-ом км автодороги Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни, по предварительным данным, 39-летний водитель фуры «МАН» с полуприцепом совершил столкновение со встречным автомобилем «Сузуки». В аварии получили травмы 37-летний водитель и 58-летняя пассажирка «Сузуки».




В Зуевском районе на полевой дороге в 1 км от п. Кордяга, по предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части. В результате происшествия 36-летняя женщина-пешеход получила травмы (госпитализирована).
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