В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. Авария произошла в 8 часов утра в с. Векшино Кирово-Чепецкого района.
На 27 км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением. Грузовик занесло, и автомобиль опрокинулся, сбив находившегося на обочине пешехода. Травмы оказались смертельными. По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
В целом за двое суток в Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
В Кирово-Чепецком районе на 37-ом км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки, по предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» совершила столкновение со встречным автомобилем «Лада Ларгус». В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» получила травмы и была госпитализирована.
В Кирове на Октябрьском проспекте водитель автомобиля «Кадиллак Эскаладэ» при повороте направо совершил наезд на пешехода. 28-летняя женщина-пешеход получила травмы (не госпитализирована).
В Унинском районе на 111-ом км автодороги Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни, по предварительным данным, 39-летний водитель фуры «МАН» с полуприцепом совершил столкновение со встречным автомобилем «Сузуки». В аварии получили травмы 37-летний водитель и 58-летняя пассажирка «Сузуки».
В Зуевском районе на полевой дороге в 1 км от п. Кордяга, по предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части. В результате происшествия 36-летняя женщина-пешеход получила травмы (госпитализирована).