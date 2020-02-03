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04 февраля 06:26
03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» 03 фев 17:48 Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта 03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение.
В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы»

В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы»

Вчера, 19:30
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Иван Швецов
В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы»


Сегодня в областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по делу одного из руководителей религиозной организации Свидетели Иеговы. Чем закончилось судебное заседание?

Заседание началось почти на 2 часа позже намеченного времени, но это не повлияло на сторонников Анатолия Токарева. Они заполнили все три скамьи зала судебных заседаний. Обвиняемый решил выступить без адвоката. Он объяснил судье, почему считает, что ему не было дано достаточно времени для ознакомления с материалами дела, включая аудиозаписи и печатные документы.

АНАТОЛИЙ ТОКАРЕВ, ОБВИНЯЕМЫЙ:
«И ничем иным нельзя объяснить то, что интересы следствия ставятся выше всех моих конституционных прав, как только мотивом дискриминации по признаку религии».

Добавим, что мужчина обвиняется в организации деятельности экстремистской организации и финансирование экстремистской организации в России. Экстремистской организацией в России считается секта Свидетелей Иеговы.

- Постановление Первомайского районного суда г. Кирова от 23 декабря 2019 года об установлении обвиняемого Токарева Анатолия Михайловича оставить без изменения , апелляционную жалобу без удовлетворения.

У обвиняемого есть право обжаловать решение кировского областного суда в 6-м конституционном суде общей юрисдикции. А в дальнейшем, и в других судах вплоть до Европейского суда по правам человека. От комментариев на камеру Анатолий Токарев отказался, поэтому сказать, будет ли он подавать апелляцию или нет, сейчас нельзя.
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