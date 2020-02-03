В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы»

Сегодня в областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по делу одного из руководителей религиозной организации Свидетели Иеговы. Чем закончилось судебное заседание?Заседание началось почти на 2 часа позже намеченного времени, но это не повлияло на сторонников Анатолия Токарева. Они заполнили все три скамьи зала судебных заседаний. Обвиняемый решил выступить без адвоката. Он объяснил судье, почему считает, что ему не было дано достаточно времени для ознакомления с материалами дела, включая аудиозаписи и печатные документы.Добавим, что мужчина обвиняется в организации деятельности экстремистской организации и финансирование экстремистской организации в России. Экстремистской организацией в России считается секта Свидетелей Иеговы.У обвиняемого есть право обжаловать решение кировского областного суда в 6-м конституционном суде общей юрисдикции. А в дальнейшем, и в других судах вплоть до Европейского суда по правам человека. От комментариев на камеру Анатолий Токарев отказался, поэтому сказать, будет ли он подавать апелляцию или нет, сейчас нельзя.