В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).По информации УФСБ России по Кировской области, организовали сеть игорных заведений пятеро местных жителей.Несколько помещений в г. Омутнинске были оборудованы техникой, с помощью которой можно было играть на деньги в азартные игры с использованием интернета. В частности, компьютеры были установлены в помещении бывшего кафе, расположенного на автодороге Киров-Омутнинск-Пермь, а также в нежилом помещении на улице 30-летия Победы.В день проведения спецоперации во всех помещениях, а также по месту жительства членов преступной группы, прошли обыски.Организаторы и работники игорных заведений соблюдали конспирацию. Вход в некоторые заведения пришлось вскрывать с помощью специнструментов. Несколько работников игровых залов были задержаны с поличным.В ходе обысков изъяты игровое оборудование, денежные средства и записи, содержащие сведения о ведении незаконной игровой коммерческой деятельности.По данному факту СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.171.2 УК РФ.В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех участников организованной группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.