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04 февраля 17:33
04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).

В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).

Сегодня, 09:50
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В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).


В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 
По информации УФСБ России по Кировской области, организовали сеть игорных заведений пятеро местных жителей.

Несколько помещений в г. Омутнинске были оборудованы техникой, с помощью которой можно было играть на деньги в азартные игры с использованием интернета. В частности, компьютеры были установлены в помещении бывшего кафе, расположенного на автодороге Киров-Омутнинск-Пермь, а также в нежилом помещении на улице 30-летия Победы. 

В день проведения спецоперации во всех помещениях, а также по месту жительства членов преступной группы, прошли обыски.

Организаторы и работники игорных заведений соблюдали конспирацию. Вход в некоторые заведения пришлось вскрывать с помощью специнструментов. Несколько работников игровых залов были задержаны с поличным.

В ходе обысков изъяты игровое оборудование, денежные средства и записи, содержащие сведения о ведении незаконной игровой коммерческой деятельности.

По данному факту СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.171.2 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех участников организованной группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
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