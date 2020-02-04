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05 февраля 16:43
05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках
В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку.

В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку.

Сегодня, 13:00
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В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку.

В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. По факту травмирования СУ СКР по Кировской области проводится проверка.

ЧП произошло 3 февраля на улице Дерендяева. С крыши дома № 112 снежная масса упала на шедшую рядом со зданием 16-летнюю девушку.

Пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы. Госпитализация девушке не потребовалась.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося было принято решение о проведении доследственной проверки. Сотрудники следственного управления провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации АТИ, этот дом находится в ведении управляющей компании ООО «Хозяин». В отношении данной компании начата проверка по факту ненадлежащего содержания кровли. По ее итогам документы будут переданы в административную комиссию для вынесения штрафа и в Государственную жилищную инспекцию.

Напомним, что штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи составляет для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.

Добавим, что следственные органы проводят также проверку по факту смерти 66-летнего кировчанина, получившего тяжелую травму в результате падения на обледеневшем тротуаре в центре Кирова.
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