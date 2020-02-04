В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. По факту травмирования СУ СКР по Кировской области проводится проверка.ЧП произошло 3 февраля на улице Дерендяева. С крыши дома № 112 снежная масса упала на шедшую рядом со зданием 16-летнюю девушку.Пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы. Госпитализация девушке не потребовалась.Для выяснения всех обстоятельств случившегося было принято решение о проведении доследственной проверки. Сотрудники следственного управления провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По информации АТИ, этот дом находится в ведении управляющей компании ООО «Хозяин». В отношении данной компании начата проверка по факту ненадлежащего содержания кровли. По ее итогам документы будут переданы в административную комиссию для вынесения штрафа и в Государственную жилищную инспекцию.Напомним, что штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи составляет для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.Добавим, что следственные органы проводят также проверку по факту смерти 66-летнего кировчанина, получившего тяжелую травму в результате падения на обледеневшем тротуаре в центре Кирова.