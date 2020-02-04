В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год

Оперативная обстановка в Кировской области в прошлом году оставалась стабильной. Общее количество преступлений уменьшилось, однако, выросло число дистанционных мошенничеств.Кировчане и гастролеры - жители других регионов - продолжают выращивать наркосодержащие растения, приобретать партии наркотиков через тайники-закладки, фасовать по разовым дозам, а затем сообщать покупателям координаты тайников. Всего в прошлом году на территории области выявлено 1 216 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечено 412 человек. Приняты меры по закрытию 7 интернет-магазиновЖители области продолжают доверять мошенникам и расставаться со своими деньгами.В прошлом году на 52 % возросло количество дистанционных преступлений. Их раскрытие осложняется тем, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в одном регионе, а деньги перечисляются в другой. Вместе с тем, благодаря совместной работе полицейских раскрываемость подобных преступных деяний увеличилась в два раза.Руководитель регионального управления МВД также отметил, что значительно снизилось количество уличных преступлений, в том числе, грабежей, краж, вымогательств, хулиганств, угонов автотранспорта.