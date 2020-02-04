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05 февраля 16:43
05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках
В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год

В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год

Сегодня, 15:02
96
Валентина Палкина
В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год


Оперативная обстановка в Кировской области в прошлом году оставалась стабильной. Общее количество преступлений уменьшилось, однако, выросло число дистанционных мошенничеств.

Кировчане и гастролеры - жители других регионов - продолжают выращивать наркосодержащие растения, приобретать партии наркотиков через тайники-закладки, фасовать по разовым дозам, а затем  сообщать покупателям координаты тайников. Всего в прошлом году на территории области выявлено 1 216 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечено 412 человек. Приняты меры по закрытию 7 интернет-магазинов

КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Перекрыты 3 канала поставки наркотиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств. В ходе мониторинга сети интернет выявлено и заблокировано 470 сайтов, содержащих информацию о способах и методах изготовления наркотических средств».

Жители области продолжают доверять мошенникам и расставаться со своими деньгами.

В прошлом году на 52 % возросло количество дистанционных преступлений. Их раскрытие осложняется тем, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в одном регионе, а деньги перечисляются в другой. Вместе с тем, благодаря совместной работе полицейских раскрываемость подобных преступных деяний увеличилась в два раза.

КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ПФО, в Новосибирск выезжали, в Краснодарский край, в Ростовскую область, и сейчас в 4-х регионах находятся наши сотрудники. Хочу сказать огромное спасибо всем здесь присутствующим, потому что большую работу вы проводите и на интернет-сайтах, и на телевидении, и на радио, предупреждаете о способах мошенничества, нашу информацию доводите до населения».

Руководитель регионального управления МВД также отметил, что значительно снизилось количество уличных преступлений, в том  числе, грабежей, краж, вымогательств, хулиганств, угонов автотранспорта.
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