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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
В отношении экс-директора спортшколы «Юность» возбудили новые уголовные дела.

В отношении экс-директора спортшколы «Юность» возбудили новые уголовные дела.

Сегодня, 10:00
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В отношении экс-директора спортшколы «Юность» возбудили новые уголовные дела.

В отношении экс-директора спортшколы «Юность» возбудили новые уголовные дела. Бывшего директора кировской спортшколы подозревают в мелком взяточничестве.

По версии следствия, один из эпизодов произошел в феврале 2019 года. Директор спортшколы за ежемесячную премию своей подчиненной и сохранения ее рабочего места, потребовал от последней передавать ему взятки в виде части премии. Таким образом, он незаконно получил 6 тысяч рублей. Аналогичным образом директор спортшколы незаконно требовал от второй сотрудницы также передавать ему часть премии.

Напомним, Д.Логиновский был задержан в июле 2019 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, зимой 2019 года между спортшколой и владельцем одной из кировских гостиниц был заключен договор на обслуживание участников финала школьной Спартакиады по хоккею с мячом. За заключение указанного договора 37-летний подозреваемый потребовал у бизнесмена "вознаграждение" в сумме 84 тысячи рублей.

Спустя несколько месяцев директор "Юности" напомнил предпринимателю о своем требовании. Бизнесмен деньги передал, но о сделке уже было известно сотрудникам УФСБ.

Вскоре после задержания в деле экс-директора спортшколы "Юность" появился новый эпизод с вымогательством взятки.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По вновь выявленным фактам в отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Они соединены в одно производство с ранее возбужденными в отношении него уголовными делами по четырем фактам хищения денежных средств и имущества путем растраты и присвоения, по фактам покушения на растрату, получения взятки за незаконные действия, злоупотребления должностными полномочиями, а также двум эпизодам получения взятки с вымогательством.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области
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