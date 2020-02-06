В отношении экс-директора спортшколы «Юность» возбудили новые уголовные дела. Бывшего директора кировской спортшколы подозревают в мелком взяточничестве.По версии следствия, один из эпизодов произошел в феврале 2019 года. Директор спортшколы за ежемесячную премию своей подчиненной и сохранения ее рабочего места, потребовал от последней передавать ему взятки в виде части премии. Таким образом, он незаконно получил 6 тысяч рублей. Аналогичным образом директор спортшколы незаконно требовал от второй сотрудницы также передавать ему часть премии.Напомним, Д.Логиновский был задержан в июле 2019 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, зимой 2019 года между спортшколой и владельцем одной из кировских гостиниц был заключен договор на обслуживание участников финала школьной Спартакиады по хоккею с мячом. За заключение указанного договора 37-летний подозреваемый потребовал у бизнесмена "вознаграждение" в сумме 84 тысячи рублей.Спустя несколько месяцев директор "Юности" напомнил предпринимателю о своем требовании. Бизнесмен деньги передал, но о сделке уже было известно сотрудникам УФСБ.Вскоре после задержания в деле экс-директора спортшколы "Юность" появился новый эпизод с вымогательством взятки.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По вновь выявленным фактам в отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Они соединены в одно производство с ранее возбужденными в отношении него уголовными делами по четырем фактам хищения денежных средств и имущества путем растраты и присвоения, по фактам покушения на растрату, получения взятки за незаконные действия, злоупотребления должностными полномочиями, а также двум эпизодам получения взятки с вымогательством.Расследование продолжается.