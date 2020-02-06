Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром. Чтобы добраться до Подосиновской ЦРБ, пожилым людям и больным приходится платить частным перевозчикам по 1500-2000 рублей.Ранее автобус от деревни Большероманово, расположенной в 40 км от пгт Подосиновец, ходил в районный центр 2 раза в неделю.По пути он заезжал в несколько населенных пунктов, где в общей сложности проживают более тысячи человек. В мае 2019 года автобус отменили. Как пояснили чиновники, автобус перестал ходить из-за отсутствия водителя.К июлю нового водителя приняли. Но у него не оказалось прав нужной категории, и водителя направили на обучение в автошколу. Местные власти заверили, что по окончании обучения автобусное сообщение по маршруту Подосиновец-Большероманово будет восстановлено.Но спустя 9 месяцев обещанного автобуса люди так и не дождались.По жалобе местных жителей активисты кировского отделения ОНФ направили обращение в прокуратуру Кировской области с просьбой разобраться в ситуации и помочь защитить права граждан.