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06 февраля 20:07
06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.

Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.

Сегодня, 10:10
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Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.

Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром. Чтобы добраться до Подосиновской ЦРБ, пожилым людям и больным приходится платить частным перевозчикам по 1500-2000 рублей.

Ранее автобус от деревни Большероманово, расположенной в 40 км от пгт Подосиновец, ходил в районный центр 2 раза в неделю.

По пути он заезжал в несколько населенных пунктов, где в общей сложности проживают более тысячи человек. В мае 2019 года автобус отменили. Как пояснили чиновники, автобус перестал ходить из-за отсутствия водителя.

К июлю нового водителя приняли. Но у него не оказалось прав нужной категории, и водителя направили на обучение в автошколу. Местные власти заверили, что по окончании обучения автобусное сообщение по маршруту Подосиновец-Большероманово будет восстановлено.

Но спустя 9 месяцев обещанного автобуса люди так и не дождались.

По жалобе местных жителей активисты кировского отделения ОНФ направили обращение в прокуратуру Кировской области с просьбой разобраться в ситуации и помочь защитить права граждан.



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