Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 48-летний житель г. Котельнича ранее был неоднократно судим за кражи.Весной 2019 года мужчина искал лом цветных металлов по мусорным контейнерам. В одном из ящиков он обнаружил порох и патроны к охотничьему оружию.После свои находки он решил использовать. При помощи найденных патронов и взрывчатого вещества котельничанин изготовил два взрывных устройства по типу «взрывпакета».В один из дней мужчина решил испытать свои СВЗ, для чего попытался перенести их в безлюдное место. Но при транспортировке опасного груза был задержан сотрудниками Росгвардии.Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.