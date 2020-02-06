Прямой эфир
06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
-13°C
$
62,8
69,08
06 февраля 20:07
06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства.

Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства.

Сегодня, 11:20
193

Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства.

Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 48-летний житель г. Котельнича ранее был неоднократно судим за кражи.

Весной 2019 года мужчина искал лом цветных металлов по мусорным контейнерам. В одном из ящиков он обнаружил порох и патроны к охотничьему оружию.

После свои находки он решил использовать. При помощи найденных патронов и взрывчатого вещества котельничанин изготовил два взрывных устройства по типу «взрывпакета».

В один из дней мужчина решил испытать свои СВЗ, для чего попытался перенести их в безлюдное место. Но при транспортировке опасного груза был задержан сотрудниками Росгвардии.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама