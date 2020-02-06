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07 февраля 17:37
07 фев 16:33 В Кирове проверяют сообщение о медике-убийце из ветеранского госпиталя. 07 фев 15:03 В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова 07 фев 11:10 В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК 07 фев 11:04 Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме 07 фев 11:02 Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта 07 фев 09:52 В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол". 06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта.
В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол".

В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол".

Сегодня, 09:52
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В поселке Садаковском сгорел

В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол". ЧП произошло около 4 часов утра 7 февраля.

На пульт «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Ниссан Патрол». Автомобиль находился на придомовой территории частного жилого дома на ул. Тагилинской.

Пожар обнаружили жильцы дома и сразу же вызвали сотрудников МЧС. До приезда пожарных дильцы сами пытались ликвидировать возгорание. Но огонь успел повредить моторный отсек. Обгорели крышка капота, передние колеса и салон.



В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего,  причина пожара и ущерб устанавливаются.

Накануне еще один пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Сурикова в г. Кирове. В квартире загорелся холодильник.


К моменту прибытия пожарных помещение было задымлено. На кухне квартиры хозяин пытался сам потушить загоревшийся холодильник. В результате пожара огнем были повреждены задняя стенка холодильника, пол и потолок на кухне квартиры.


Пожар не успел распространиться дальше. Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования холодильника. Ущерб от пожара устанавливается.

информация и фото ОНДПР г. Кирова
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