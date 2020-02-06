В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол". ЧП произошло около 4 часов утра 7 февраля.
На пульт «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Ниссан Патрол». Автомобиль находился на придомовой территории частного жилого дома на ул. Тагилинской.
Пожар обнаружили жильцы дома и сразу же вызвали сотрудников МЧС. До приезда пожарных дильцы сами пытались ликвидировать возгорание. Но огонь успел повредить моторный отсек. Обгорели крышка капота, передние колеса и салон.
В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего, причина пожара и ущерб устанавливаются.
Накануне еще один пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Сурикова в г. Кирове. В квартире загорелся холодильник.
К моменту прибытия пожарных помещение было задымлено. На кухне квартиры хозяин пытался сам потушить загоревшийся холодильник. В результате пожара огнем были повреждены задняя стенка холодильника, пол и потолок на кухне квартиры.
Пожар не успел распространиться дальше. Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования холодильника. Ущерб от пожара устанавливается.
информация и фото ОНДПР г. Кирова