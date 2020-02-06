В Кирове проверяют сообщение о медике-убийце из ветеранского госпиталя. СУ СКР по Кировской области и прокуратура Кировской области проверяют информацию о возможных противоправных действиях, совершенных якобы сотрудником госпиталя для ветеранов войн.Основанием для проверки послужили результаты мониторинга публикаций в СМИ.На форуме одного из сообществ соцсети появился анонимный пост пользователя, который сообщил, что он медик и якобы безнаказанно убил более десятка человек, отключая им аппарат ИВЛ."Наблюдать за агонией" ему было "очень забавно". Чтобы убедить остальных в своих словах, аноним выложил фотографию рабочего костюма с бейджем с именем и отчеством. По этим приметам пользователи "вычислили", что автор сообщения якобы - медицинский брат-анестезист из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.В минздраве Кировской области уточнили, что в Кировском госпитале для ветеранов войн действительно есть сотрудник с такими инициалами. Но, по информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Также подобные бейдж и медицинская одежда не используются сотрудниками госпиталя.Кроме того предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника.Министерством здравоохранения Кировской области проводится тщательная проверка данного инцидента.