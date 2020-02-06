В Кирове проверяют сообщение о медике-убийце из ветеранского госпиталя. СУ СКР по Кировской области и прокуратура Кировской области проверяют информацию о возможных противоправных действиях, совершенных якобы сотрудником госпиталя для ветеранов войн.
Основанием для проверки послужили результаты мониторинга публикаций в СМИ.
На форуме одного из сообществ соцсети появился анонимный пост пользователя, который сообщил, что он медик и якобы безнаказанно убил более десятка человек, отключая им аппарат ИВЛ.
"Наблюдать за агонией" ему было "очень забавно". Чтобы убедить остальных в своих словах, аноним выложил фотографию рабочего костюма с бейджем с именем и отчеством. По этим приметам пользователи "вычислили", что автор сообщения якобы - медицинский брат-анестезист из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.
В минздраве Кировской области уточнили, что в Кировском госпитале для ветеранов войн действительно есть сотрудник с такими инициалами. Но, по информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Также подобные бейдж и медицинская одежда не используются сотрудниками госпиталя.
Кроме того предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника.
Министерством здравоохранения Кировской области проводится тщательная проверка данного инцидента.
фото readovka.ru