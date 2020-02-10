По факту ДТП в Мурашинском районе проводится проверка. Авария произошла 9 февраля в 13 часов на 477 км федеральной автодороги «Вятка».Столкнулись «Шевроле Нива» и «Санг Йонг», двигавшиеся во встречном направлении.По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ссанг Йонг» под управлением 32-летнего водителя.В результате происшествия водитель автомобиля «Ссанг Йонг» и 60-летняя женщина-пассажир автомобиля «Шевроле Нива» погибли.Водитель автомобиля «Шевроле Нива», а также 3 пассажира автомобиля «Ссанг Йонг» (32-летняя женщина, 12-летний мальчик и 4-летняя девочка) получили травмы различной степени тяжести.