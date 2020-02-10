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11 февраля 00:22
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
По факту ДТП в Мурашинском районе проводится проверка.

По факту ДТП в Мурашинском районе проводится проверка.

Вчера, 10:26
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По факту ДТП в Мурашинском районе проводится проверка.

По факту ДТП в Мурашинском районе проводится проверка. Авария произошла 9 февраля в 13 часов на 477 км федеральной автодороги «Вятка».

Столкнулись «Шевроле Нива» и «Санг Йонг», двигавшиеся во встречном направлении. 

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ссанг Йонг» под управлением 32-летнего водителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Ссанг Йонг» и 60-летняя женщина-пассажир автомобиля «Шевроле Нива» погибли. 

Водитель автомобиля «Шевроле Нива», а также 3 пассажира автомобиля «Ссанг Йонг» (32-летняя женщина, 12-летний мальчик и 4-летняя девочка) получили травмы различной степени тяжести.

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