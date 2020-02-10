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10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП.

В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП.

Вчера, 12:33
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В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП.

За выходные дни в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 21 получил травмы, в том числе 3 ребенка.

В Нолинске на улице Ленина 46-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершила съезд с проезжей части и наезд на опору ЛЭП. В результате происшествия женщина-водитель, а также два пассажира - 22-летний молодой человек и 45-летняя женщина - получили травмы. 

В Кирове в сл. Корчемкино, по предварительным данным, произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-21124 под управлением 34-летнего водителя и «Мицубиси Аутлэндер» под управлением 30-летнего водителя. В аварии водитель автомобиля ВАЗ-21124, а также его 30-летний пассажир получили травмы.





В Кирове на Октябрьском проспекте водитель автобуса ЛИАЗ при повороте налево столкнулся со встречным «Фольксваген Бора». В ДТП получили травмы 2 пассажира автобуса - 41-летняя женщина и 4-летняя девочка.




В Кирово-Чепецке на улице Луначарского 27-летний водитель ВАЗ-2110 совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта» под управлением 53-летнего водителя. В аварии были травмированы 26-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 33-летняя пассажирка «Лада Гранта».
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