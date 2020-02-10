В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП.

За выходные дни в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 21 получил травмы, в том числе 3 ребенка.
В Нолинске на улице Ленина 46-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершила съезд с проезжей части и наезд на опору ЛЭП. В результате происшествия женщина-водитель, а также два пассажира - 22-летний молодой человек и 45-летняя женщина - получили травмы.
В Кирове в сл. Корчемкино, по предварительным данным, произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-21124 под управлением 34-летнего водителя и «Мицубиси Аутлэндер» под управлением 30-летнего водителя. В аварии водитель автомобиля ВАЗ-21124, а также его 30-летний пассажир получили травмы.
В Кирове на Октябрьском проспекте водитель автобуса ЛИАЗ при повороте налево столкнулся со встречным «Фольксваген Бора». В ДТП получили травмы 2 пассажира автобуса - 41-летняя женщина и 4-летняя девочка.
В Кирово-Чепецке на улице Луначарского 27-летний водитель ВАЗ-2110 совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта» под управлением 53-летнего водителя. В аварии были травмированы 26-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 33-летняя пассажирка «Лада Гранта».