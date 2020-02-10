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11 февраля 00:22
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве.

Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве.

Вчера, 14:48
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Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве.

Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. О том, что в отношении нескольких жильцов многоквартирного дома в г. Кирове совершены имущественные преступления, в полицию сообщили неравнодушные граждане.

В ходе проверки информация подтвердилась.

Один из жильцов дома в коридоре разбил об голову соседа стеклянную бутылку и похитил у него мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Также мужчина избивал другого соседа, требуя с него 25 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый кировчанин 1991 года рождения. К этому времени он успел уехать из Кирова и был задержан в Подосиновском районе.

У сотрудников полиции имеются основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к совершению и других подобных преступлений в отношении жителей областного центра. Имеющуюся информацию просим сообщать по телефонам +79634329881, 66-47-40 или 02 (102 с мобильного телефона).
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