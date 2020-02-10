Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. О том, что в отношении нескольких жильцов многоквартирного дома в г. Кирове совершены имущественные преступления, в полицию сообщили неравнодушные граждане.В ходе проверки информация подтвердилась.Один из жильцов дома в коридоре разбил об голову соседа стеклянную бутылку и похитил у него мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Также мужчина избивал другого соседа, требуя с него 25 тысяч рублей.Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый кировчанин 1991 года рождения. К этому времени он успел уехать из Кирова и был задержан в Подосиновском районе.У сотрудников полиции имеются основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к совершению и других подобных преступлений в отношении жителей областного центра. Имеющуюся информацию просим сообщать по телефонам +79634329881, 66-47-40 или 02 (102 с мобильного телефона).