В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. Вечером в дежурную часть МО МВД России «Вятскополянский» поступил тревожный сигнал. На 323 км автодороги Киров – Вятские Поляны находится сломавшаяся «Газель», водитель которого сильно замерз и нуждается в помощи.На место происшествия выдвинулся наряд ДПС в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Виталия Берестнева и стажера по должности инспектора ДПС Данияра Давлятшина.Прибыв на место, полицейские нашли замерзшего водителя, который рассказал, что живет в Удмуртии и на "Газели" направлялся в Нижний Новгород. Но в пути автомобиль неожиданно сломался.Мужчина провел несколько часов на трассе при температуре -15 градусов, пытаясь отремонтировать автомобиль самостоятельно, но все было безрезультатно.Инспекторы посадили водителя в служебный автомобиль, чтобы он согрелся, и вызвали эвакуатор. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку, а мужчину отвезли в гостиницу.Житель Удмуртии поблагодарил сотрудников кировской Госавтоинспекции за оказанную помощь.