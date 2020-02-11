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11 февраля 20:22
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии.

В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии.

Сегодня, 11:39
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В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии.

В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. Вечером в дежурную часть МО МВД России «Вятскополянский» поступил тревожный сигнал. На 323 км автодороги Киров – Вятские Поляны находится сломавшаяся «Газель», водитель которого сильно замерз и нуждается в помощи.

На место происшествия выдвинулся наряд ДПС в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Виталия Берестнева и стажера по должности инспектора ДПС Данияра Давлятшина.

Прибыв на место, полицейские нашли замерзшего водителя, который рассказал, что живет в Удмуртии и на "Газели" направлялся в Нижний Новгород. Но в пути автомобиль неожиданно сломался.

Мужчина провел несколько часов на трассе при температуре -15 градусов, пытаясь отремонтировать автомобиль самостоятельно, но все было безрезультатно.

Инспекторы посадили водителя в служебный автомобиль, чтобы он согрелся, и вызвали эвакуатор. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку, а мужчину отвезли в гостиницу.

Житель Удмуртии поблагодарил сотрудников кировской Госавтоинспекции за оказанную помощь.
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