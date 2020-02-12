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13 февраля 02:02
12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи.

На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи.

Вчера, 13:47
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На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи.

Сегодня утром в Кирове на улице Московской произошло ДТП с участием реанимобиля.

По словам очевидцев, водитель «Киа Рио», выезжая со двора, не убедился в безопасности и столкнулся с «Фордом».

Второй автомобиль после удара отбросило на встречную полосу, где как раз проезжала "скорая помощь". Отметим, что во всех автомобилях «скорой» установлены видеорегистраторы, которые помогают разобраться в конфликтных ситуация. Записи о правонарушениях сразу поступают в Госавтоинспекцию для привлечения нарушителя к административной ответственности.

В целом за сутки в Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

Вечером в Кирове во дворе дома №32 на улице Зеленой неустановленный пока автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. 31-летняя женщина получила травмы. Идет розыск водителя.

фото vk.com, УГИБДД по Кировской области
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