На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи.

Сегодня утром в Кирове на улице Московской произошло ДТП с участием реанимобиля.
По словам очевидцев, водитель «Киа Рио», выезжая со двора, не убедился в безопасности и столкнулся с «Фордом».
Второй автомобиль после удара отбросило на встречную полосу, где как раз проезжала "скорая помощь". Отметим, что во всех автомобилях «скорой» установлены видеорегистраторы, которые помогают разобраться в конфликтных ситуация. Записи о правонарушениях сразу поступают в Госавтоинспекцию для привлечения нарушителя к административной ответственности.
В целом за сутки в Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.
Вечером в Кирове во дворе дома №32 на улице Зеленой неустановленный пока автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. 31-летняя женщина получила травмы. Идет розыск водителя.
фото vk.com, УГИБДД по Кировской области