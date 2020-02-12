Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео).

Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр. По версии следствия, с ноября 2019 года по 10 февраля этого года в нежилом помещении на улице Красноармейской в Кирово-Чепецке проводились азартные игры на персональных компьютерах, в том числе через интернет.Работу зала организовали по предварительному сговору мужчина и две девушки.10 февраля при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления МВД в игровом зале было изъято оборудование, в том числе 8 игровых компьютера, компьютер администратора, оборудование для подключения и выхода в «Интернет», денежные средства, а также документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.