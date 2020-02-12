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12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео).

Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео).

Вчера, 16:55
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Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео).


Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр. По версии следствия, с ноября 2019 года по 10 февраля этого года в нежилом помещении на улице Красноармейской в Кирово-Чепецке проводились азартные игры на персональных компьютерах, в том числе через интернет.

Работу зала организовали по предварительному сговору мужчина и две девушки.

10 февраля при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления МВД в игровом зале было изъято оборудование, в том числе 8 игровых компьютера, компьютер администратора, оборудование для подключения и выхода в  «Интернет», денежные средства, а также документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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