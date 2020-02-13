В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Сегодня в Кирове сотрудники ГИБДД и судебные приставы выявляли водителей, своевременно не уплативших административные штрафы.
Выявлять должников на дороге помогает мобильный программно-аппаратный комплекс. В него загружается база должников Кировской области, которые имеют в собственности транспортное средство. Выставленная на обочине камера фиксирует проезжающие мимо автомобили и по регистрационному номеру программа определяет должника. Сотрудники ДПС останавливают транспортное средство и далее в работу включаются судебные приставы-исполнители. Только за час было выявлено пять должников.
КОНСТАНТИН САВИНЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКОВ, ИХ ИМУЩЕСТВА И РОЗЫСКУ ДЕТЕЙ:
«Арестовано пять автомобилей. Они не изъяты, поскольку должники на месте предприняли усилие оплатить штрафы. Т.е. мера по аресту автомобилей позволила взыскать полностью административные штрафы, налоги, алименты, где-то даже кредиты».
Напомним, что должниками являются те, кто не оплатил штраф в 60-дневный срок с момента нарушения. В прошлом году сотрудниками ГИБДД было выявлено более 400 должников, за январь 2020-го - уже более 60-ти.
МАКСИМ ШИЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД Г. КИРОВА:
«В соответствии с кодексом РФ за уклонения от выплаты штрафов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».
Проверить, есть ли задолженность, можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или в разделе «Проверка неоплаченных штрафов» на сайте ГИБДД. Также можно оплатить штраф в 20-дневный срок со скидкой 50%.