В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Сегодня в Кирове сотрудники ГИБДД и судебные приставы выявляли водителей, своевременно не уплативших административные штрафы.Выявлять должников на дороге помогает мобильный программно-аппаратный комплекс. В него загружается база должников Кировской области, которые имеют в собственности транспортное средство. Выставленная на обочине камера фиксирует проезжающие мимо автомобили и по регистрационному номеру программа определяет должника. Сотрудники ДПС останавливают транспортное средство и далее в работу включаются судебные приставы-исполнители. Только за час было выявлено пять должников.Напомним, что должниками являются те, кто не оплатил штраф в 60-дневный срок с момента нарушения. В прошлом году сотрудниками ГИБДД было выявлено более 400 должников, за январь 2020-го - уже более 60-ти.Проверить, есть ли задолженность, можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или в разделе «Проверка неоплаченных штрафов» на сайте ГИБДД. Также можно оплатить штраф в 20-дневный срок со скидкой 50%.