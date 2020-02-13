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14 февраля 17:06
14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи"
В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Сегодня, 15:04
101
Михаил Конышев
В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»


Сегодня в Кирове сотрудники ГИБДД и судебные приставы выявляли водителей, своевременно не уплативших административные штрафы.

Выявлять должников на дороге помогает мобильный программно-аппаратный комплекс. В него загружается база должников Кировской области, которые имеют в собственности транспортное средство. Выставленная на обочине камера фиксирует проезжающие мимо автомобили и по регистрационному номеру программа определяет должника. Сотрудники ДПС останавливают транспортное средство и далее в работу включаются судебные приставы-исполнители. Только за час было выявлено пять должников.

КОНСТАНТИН САВИНЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКОВ, ИХ ИМУЩЕСТВА И РОЗЫСКУ ДЕТЕЙ:
«Арестовано пять автомобилей. Они не изъяты, поскольку должники на месте предприняли усилие оплатить штрафы. Т.е. мера по аресту автомобилей позволила взыскать полностью административные штрафы, налоги, алименты, где-то даже кредиты».

Напомним, что должниками являются те, кто не оплатил штраф в 60-дневный срок с момента нарушения.  В прошлом году сотрудниками ГИБДД было выявлено более 400 должников, за январь  2020-го - уже более 60-ти.

МАКСИМ ШИЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД Г. КИРОВА:
«В соответствии с кодексом РФ за уклонения от выплаты штрафов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».

Проверить, есть ли задолженность, можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или в разделе «Проверка неоплаченных штрафов» на сайте ГИБДД. Также можно оплатить штраф в 20-дневный срок со скидкой 50%.
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