Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. По информации СУ СКР по Кировской области, 35-летний кировчанин занимался организацией проституции в течение четырех лет.Мужчина размещал в соцсетях объявления по оказанию интимных услуг лицами женского пола за вознаграждение и сам же проводил "кастинг" девушек.Сутенер забирал у них личные документы и вынуждал оказывать интимные услуги мужчинам. Часть полученных от клиентов денег девушки передавали своему "боссу" в качестве платы за поиск клиентов и общее покровительство.Одна из девушек сумела сбежать от своего "покровителя". Но сутенер сумел ее выследить, насильно усадил в свой автомобиль и некоторое время там удерживал. Осуществить дальнейшие планы мужчине помешали сотрудники УФСБ России по Кировской области.Девушку освободили из сексуального рабства. Подозреваемый в сутенерстве был задержан и помещен под стражу.Совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Кировской области и 6-го отдела УУР УМВД России по Кировской области проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям Кировской области с просьбой тем, кто обладает информацией о противоправной деятельности данного гражданина, сообщать об этом по телефонам: 8(8332) 485-236 или 102.