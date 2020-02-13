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14 февраля 17:06
14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи"
Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки.

Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки.

Сегодня, 15:28
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Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки.

Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. По информации СУ СКР по Кировской области, 35-летний кировчанин занимался организацией проституции в течение четырех лет.

Мужчина размещал в соцсетях объявления по оказанию интимных услуг лицами женского пола за вознаграждение и сам же проводил "кастинг" девушек.

Сутенер забирал у них личные документы и вынуждал оказывать интимные услуги мужчинам. Часть полученных от клиентов денег девушки передавали своему "боссу" в качестве платы за поиск клиентов и общее покровительство.

Одна из девушек сумела сбежать от своего "покровителя". Но сутенер сумел ее выследить, насильно усадил в свой автомобиль и некоторое время там удерживал. Осуществить дальнейшие планы мужчине помешали сотрудники УФСБ России по Кировской области.

Девушку освободили из сексуального рабства. Подозреваемый в сутенерстве был задержан и помещен под стражу.

Совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Кировской области и 6-го отдела УУР УМВД России по Кировской области проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям Кировской области с просьбой тем, кто обладает информацией о противоправной деятельности данного гражданина, сообщать об этом по телефонам: 8(8332) 485-236 или 102.
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