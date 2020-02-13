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14 февраля 17:06
14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи"
В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео).

В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео).

Сегодня, 15:44
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В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео).


В отношении заместителя начальника отдела полиции г. Омутнинска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия.

По версии следствия, заместитель начальника, отвечающий за охрану общественного порядка, в 2019 и 2020 годах лично и через посредника получил 70 тысяч рублей за общее покровительство членам преступной группы, которые незаконно организовали и проводили азартные игры на территории Омутнинска и Омутнинского района.

Кроме того, полицейский предупреждал преступников о проведении рейдов по пресечению незаконной игорной деятельности. Этот факт был выявлен в ходе оперативного взаимодействия сотрудников региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и МВД.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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