В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео).

В отношении заместителя начальника отдела полиции г. Омутнинска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия.По версии следствия, заместитель начальника, отвечающий за охрану общественного порядка, в 2019 и 2020 годах лично и через посредника получил 70 тысяч рублей за общее покровительство членам преступной группы, которые незаконно организовали и проводили азартные игры на территории Омутнинска и Омутнинского района.Кроме того, полицейский предупреждал преступников о проведении рейдов по пресечению незаконной игорной деятельности. Этот факт был выявлен в ходе оперативного взаимодействия сотрудников региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и МВД.В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.