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14 февраля 17:06
14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи"
В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы.

В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы.

Сегодня, 15:53
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В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы.

В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. На улице Воровского на данном участке теплотрассы проводились ремонтные работы.

Тело пожилого человека (1950 г.р.), лежащее в траншее, обнаружили случайные прохожие вечером 13 февраля.

Эксперты установили, что на теле мужчины имелись травмы, возможно, полученные в результате падения.

На место происшествия выехали заместитель руководителя и следователь СО по Ленинскому району города Кирова, которые провели осмотр места происшествия. В рамках проведения доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам предстоит определить причину смерти пенсионера.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 
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