В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. На улице Воровского на данном участке теплотрассы проводились ремонтные работы.Тело пожилого человека (1950 г.р.), лежащее в траншее, обнаружили случайные прохожие вечером 13 февраля.Эксперты установили, что на теле мужчины имелись травмы, возможно, полученные в результате падения.На место происшествия выехали заместитель руководителя и следователь СО по Ленинскому району города Кирова, которые провели осмотр места происшествия. В рамках проведения доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам предстоит определить причину смерти пенсионера.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.