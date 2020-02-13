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14 февраля 17:07
14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи"
По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото).

По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото).

Сегодня, 16:12
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По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото).

В Шабалино сегодня развернулась масштабная спецоперация по поимке лося. В 7 часов утра животное было замечено у местной школы искусств.

Затем лось направился к пруду, где застрял во льду и продолжительное время не мог выбраться обратно на берег.

Местные жители вызвали на место происшествия МЧС, но к этому времени животное сумело самостоятельно выбраться из воды, но поселок покидать не собиралось.

Далее лось прошелся на улице Коммуны и парализовал движение, остановившись в задумчивости на проезжей части. Водители не решались объехать дикое животное: лось мог испугаться и броситься на автомобиль или пешеходов.

Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Специалисты с помощью дротиков сумели усыпить лося, погрузили его на охотничье корыто и транспортировали к лесному массиву. Там охотники проследят за животным, пока он не проснется и не уйдет в лес.

фото "Шабалинский край"

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