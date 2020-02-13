По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото).

В Шабалино сегодня развернулась масштабная спецоперация по поимке лося. В 7 часов утра животное было замечено у местной школы искусств.Затем лось направился к пруду, где застрял во льду и продолжительное время не мог выбраться обратно на берег.Местные жители вызвали на место происшествия МЧС, но к этому времени животное сумело самостоятельно выбраться из воды, но поселок покидать не собиралось.Далее лось прошелся на улице Коммуны и парализовал движение, остановившись в задумчивости на проезжей части. Водители не решались объехать дикое животное: лось мог испугаться и броситься на автомобиль или пешеходов.Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.Специалисты с помощью дротиков сумели усыпить лося, погрузили его на охотничье корыто и транспортировали к лесному массиву. Там охотники проследят за животным, пока он не проснется и не уйдет в лес.