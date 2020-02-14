В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.

ЧП произошло около 4 часов утра 15.02.2020 в д. Макаровская. Загорелся частный жилой дом. От огня пострадало практически все строение. Днем на месте пожара при разборе завалов были обнаружили тела трех мужчин.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам Омутнинского МСО.Следователи провели осмотр места происшествия и установили предположительные обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, вечером в доме у 62-летнего хозяина были гости.Вместе односельчанами 56-ти и 57-ми лет мужчина распивал спиртные напитки. В какой-то момент в жилом помещении началось возгорание, в результате которого все мужчины погибли.Назначены экспертизы с целью установления причин смерти погибших и причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.