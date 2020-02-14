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15 февраля 21:54
15 фев 14:22 В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека. 14 фев 18:02 Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 14 фев 17:59 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы 14 фев 17:54 В Кирове планируется модернизировать 10 перекрестков, признанных самыми опасными в городе 14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области
В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.

В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.

Сегодня, 14:22
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В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.

ЧП произошло около 4 часов утра 15.02.2020 в д. Макаровская. Загорелся частный жилой дом. От огня пострадало практически все строение. Днем на месте пожара при разборе завалов были обнаружили тела трех мужчин.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам Омутнинского МСО.

Следователи провели осмотр места происшествия и установили предположительные обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, вечером в доме у 62-летнего хозяина были гости.

Вместе односельчанами 56-ти и 57-ми лет мужчина распивал спиртные напитки. В какой-то момент в жилом помещении началось возгорание, в результате которого все мужчины погибли.

Назначены экспертизы с целью установления причин смерти погибших и причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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