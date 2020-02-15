За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек.

За минувшие выходные в Кировской области произошло 11 пожаров, которые унесли жизни 6 человек.Трое мужчин погибли в сгоревшем частном жилом доме в деревне Макаровской Афанасьевского района. ЧП предшествовало пьяное застолье. Вероятная причина возгорания - неосторожность при курении одного из погибших.В Кирове 68-летняя пенсионерка погибла в собственной квартире от отравления продуктами горения. Пожар произошел днем на улице Некрасова. Причина пожара - также неосторожность при курении.В тот же день 48-летняя женщина задохнулась в квартире на улице Кирова в Нововятском районе.Подобный пожар случился ночью в Кирово-Чепецке в жилом доме на улице Сосновой. Пострадавший мужчина также погиб от отравления продуктами горения при неосторожном обращении с огнем.В выходные из-за нарушения правил эксплуатации печи сгорел дом в д. Молосняки Котельничского района. От огня пострадали трое его жильцов: 32-летняя женщина, ее 18-летний сын и 12-летняя дочь.