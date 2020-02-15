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17 февраля 19:45
17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью 17 фев 11:02 В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля 17 фев 11:00 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы 17 фев 10:17 За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек. 17 фев 10:05 В Кировской области ожидается аномально теплый март. 15 фев 14:22 В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.
За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек.

За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек.

Сегодня, 10:17
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За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек.

За минувшие выходные в Кировской области произошло 11 пожаров, которые унесли жизни 6 человек.

Трое мужчин погибли в сгоревшем частном жилом доме в деревне Макаровской Афанасьевского района. ЧП предшествовало пьяное застолье. Вероятная причина возгорания - неосторожность при курении одного из погибших.

В Кирове 68-летняя пенсионерка погибла в собственной квартире от отравления продуктами горения. Пожар произошел днем на улице Некрасова. Причина пожара - также неосторожность при курении.

В тот же день 48-летняя женщина задохнулась в квартире на улице Кирова в Нововятском районе.

Подобный пожар случился ночью в Кирово-Чепецке в жилом доме на улице Сосновой. Пострадавший мужчина также погиб от отравления продуктами горения при неосторожном обращении с огнем. 

В выходные из-за нарушения правил эксплуатации печи сгорел дом в д. Молосняки Котельничского района. От огня пострадали трое его жильцов: 32-летняя женщина, ее 18-летний сын и 12-летняя дочь. 
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