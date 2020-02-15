В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы

В Кирове проводится проверка правоохранительных органов по факту обнаружения тела пенсионера в траншее, образовавшейся после работ по ремонту теплотрассы.Тело нашли вечером 13 февраля. Предположительно, 70-летний мужчина упал в траншею. Следователи провели осмотр места происшествия. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.Добавим, что несмотря на то, что вокруг траншеи были выставлены ограждения, место раскопок никак не было подсвечено в ночное время. Также траншея была вырыта на привычной тропинке, которая была проложена между домами в микрорайоне и по ней часто ходили люди. В темное время яму увидеть было сложно. Свою проверку начала и прокуратура.Отметим, что работы на данном участке еще идут, поэтому пока траншея открыта. по информации КТК траншею засыплют сразу после завершения работ, которое должно было произойти сегодня.