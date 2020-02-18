Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. Напомним, инцидент произошел в середине января. Кировчанин решил воспользоваться сайтом с предложениями интимных услуг.Мужчина выбрал девушку, позвонил по указанным контактам, договорился о встрече и перечислил предоплату. Но заказанная девушка не приехала и деньги не вернула.Полиции удалось выйти на след виртуальной "злоумышленницы", и он привел оперативников в город Тольятти Самарской области.Коварной "жрицей любви" оказался 20-летний местный житель. Он признался, что обманул кировчанина, имитируя женский голос.В настоящий момент подозреваемый доставлен в город Киров для проведения следственных действий. По решению суда он помещен под стражу. Устанавливается причастность молодого человека к совершению других подобных преступлений.