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19 февраля 15:37
19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова.

Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова.

Сегодня, 09:41
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Полицейские поймали

Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. Напомним, инцидент произошел в середине января. Кировчанин решил воспользоваться сайтом с предложениями интимных услуг.

Мужчина выбрал девушку, позвонил по указанным контактам, договорился о встрече и перечислил предоплату. Но заказанная девушка не приехала и деньги не вернула.

Полиции удалось выйти на след виртуальной "злоумышленницы", и он привел оперативников в город Тольятти Самарской области.

Коварной "жрицей любви" оказался 20-летний местный житель. Он признался, что обманул кировчанина, имитируя женский голос.

В настоящий момент подозреваемый доставлен в город Киров для проведения следственных действий. По решению суда он помещен под стражу. Устанавливается причастность молодого человека к совершению других подобных преступлений.
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