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19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода.

В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода.

Сегодня, 12:00
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В Котельничском районе женщина за рулем

В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы. 

В Котельничском районе на 264 км федеральной автодороги «Вятка» 43-летняя женщина-водитель автомобиля «БМВ» совершила наезд на 54-летнего пешехода. Мужчина двигался по проезжей части навстречу транспорту. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

В Оричевском районе на 44 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи, по предварительным данным, 42-летний водитель «Шевроле Кобаль» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ссанг Йонг» под управлением 55-летнего водителя. В ДТП водитель «Шевроле» погиб на месте аварии. Водитель второго автомобиля и 34-летняя пассажирка «Шевроле» получили травмы и были госпитализированы.


В Котельничском районе на 334 км ФАД «Вятка», по предварительным данным, 43-летний водитель фуры «Фредлайнер» совершил наезд на стоящий на обочине  «УАЗ Патриот». В аварии получил травмы 55-летний пассажир "УАЗа".
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