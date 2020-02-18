В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы.
В Котельничском районе на 264 км федеральной автодороги «Вятка» 43-летняя женщина-водитель автомобиля «БМВ» совершила наезд на 54-летнего пешехода. Мужчина двигался по проезжей части навстречу транспорту. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
В Оричевском районе на 44 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи, по предварительным данным, 42-летний водитель «Шевроле Кобаль» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ссанг Йонг» под управлением 55-летнего водителя. В ДТП водитель «Шевроле» погиб на месте аварии. Водитель второго автомобиля и 34-летняя пассажирка «Шевроле» получили травмы и были госпитализированы.
В Котельничском районе на 334 км ФАД «Вятка», по предварительным данным, 43-летний водитель фуры «Фредлайнер» совершил наезд на стоящий на обочине «УАЗ Патриот». В аварии получил травмы 55-летний пассажир "УАЗа".