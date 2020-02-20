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20 февраля 21:34
20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей.

Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей.

Сегодня, 13:45
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Жительница Тужи отдала

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 79-летняя жительница п. Тужи. По телефону бабушке позвонил незнакомец, который представился "сотрудником пенсионного фонда".

Он сообщил женщине, что ее пенсию пересчитали, и выяснилось, что пенсионерка недополучила более миллиона рублей.

"Фонд" был готов выплатить всю сумму, но для этого нужно было заплатить "подоходный налог". Доверчивая бабушка перечислила по указанным ей реквизитам 227 тысяч рублей.

После чего "сотрудник ПФ" пропал вместе с деньгами. Обещанного миллиона жительница Тужи так и не дождалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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