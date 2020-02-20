Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 79-летняя жительница п. Тужи. По телефону бабушке позвонил незнакомец, который представился "сотрудником пенсионного фонда".Он сообщил женщине, что ее пенсию пересчитали, и выяснилось, что пенсионерка недополучила более миллиона рублей."Фонд" был готов выплатить всю сумму, но для этого нужно было заплатить "подоходный налог". Доверчивая бабушка перечислила по указанным ей реквизитам 227 тысяч рублей.После чего "сотрудник ПФ" пропал вместе с деньгами. Обещанного миллиона жительница Тужи так и не дождалась.Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».