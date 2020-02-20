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20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13.

В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13.

Сегодня, 15:17
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В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13.

В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. В отношении строительной фирмы, заключившей договоры о долевом участии граждан в строительстве дома на улице Современной, возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

С 2015 по 2017 годы стройфирма получила от участников строительства 360 млн рублей. Многоэтажку должны были сдать в 2016 году. Но стройка так и осталась незавершенной.

С октября 2018 года работы на объекте вообще прекратились. Степень готовности дома составляет 58%.

Фактические затраты на стройку составили около 240 миллионов рублей. Остальные 120 млн руководство фирмы потратило на иные цели.

В офисах, принадлежащих строительной организации, прошли обыски. 

Следователи устанавливают лиц из числа руководства, причастных к совершению преступления.

Граждан, пострадавших при строительстве МКД на улице Современная, 13, просят обращаться в полицию по телефонам: 589-530, 566-020 или 02 (102 с мобильного телефона).
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