В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. В отношении строительной фирмы, заключившей договоры о долевом участии граждан в строительстве дома на улице Современной, возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».С 2015 по 2017 годы стройфирма получила от участников строительства 360 млн рублей. Многоэтажку должны были сдать в 2016 году. Но стройка так и осталась незавершенной.С октября 2018 года работы на объекте вообще прекратились. Степень готовности дома составляет 58%.Фактические затраты на стройку составили около 240 миллионов рублей. Остальные 120 млн руководство фирмы потратило на иные цели.В офисах, принадлежащих строительной организации, прошли обыски.Следователи устанавливают лиц из числа руководства, причастных к совершению преступления.Граждан, пострадавших при строительстве МКД на улице Современная, 13, просят обращаться в полицию по телефонам: 589-530, 566-020 или 02 (102 с мобильного телефона).