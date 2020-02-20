В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. В отношении строительной фирмы, заключившей договоры о долевом участии граждан в строительстве дома на улице Современной, возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
С 2015 по 2017 годы стройфирма получила от участников строительства 360 млн рублей. Многоэтажку должны были сдать в 2016 году. Но стройка так и осталась незавершенной.
С октября 2018 года работы на объекте вообще прекратились. Степень готовности дома составляет 58%.
Фактические затраты на стройку составили около 240 миллионов рублей. Остальные 120 млн руководство фирмы потратило на иные цели.
В офисах, принадлежащих строительной организации, прошли обыски.
Следователи устанавливают лиц из числа руководства, причастных к совершению преступления.
Граждан, пострадавших при строительстве МКД на улице Современная, 13, просят обращаться в полицию по телефонам: 589-530, 566-020 или 02 (102 с мобильного телефона).