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26 февраля 02:16
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Куменском районе 10-летний ребенок устроил ДТП на снегоходе.

В Куменском районе 10-летний ребенок устроил ДТП на снегоходе.

Вчера, 11:32
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В Куменском районе 10-летний ребенок устроил ДТП на снегоходе.

В Куменском районе 10-летний ребенок устроил ДТП на снегоходе. Авария произошла утром на полевой дороге, в 3 километрах от дороги Вичевщина-Кырмыж. 

По предварительным данным, 10-летний мальчик на снегоходе не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В Кирове на Октябрьском проспекте, 90, столкнулись встречные «Рено Логан» и «Киа». В аварии пострадали 2 пассажира автомобиля «Рено Логан»: 49-летний мужчина и 6-летняя девочка (не госпитализированы).



На улице Ленина, 79, на перекрестке произошло столкновение попутных транспортных средств. Такси «Рено Логан» врезалось в «Хендай», затем в столб и задымилось. В ДТП получили травмы пять человек: 50-летний водитель «Рено Логан» (госпитализирован) и три его пассажира (32-летняя женщина госпитализирована, женщины 30-ти и 34-х лет не госпитализированы). Также пострадал 30-летний пассажир «Хендай» (не госпитализирован).


Также в Кирове на Студенческом проезде, во дворе дома № 18, по предварительным данным, неустановленный водитель совершил наезд на 30-летнего мужчину, причинив ему травмы (не госпитализирован). Водителя ищут.
В целом за 21-24 февраля в Кировской области произошло 11 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.
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