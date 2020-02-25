В Куменском районе 10-летний ребенок устроил ДТП на снегоходе. Авария произошла утром на полевой дороге, в 3 километрах от дороги Вичевщина-Кырмыж.
По предварительным данным, 10-летний мальчик на снегоходе не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.
В Кирове на Октябрьском проспекте, 90, столкнулись встречные «Рено Логан» и «Киа». В аварии пострадали 2 пассажира автомобиля «Рено Логан»: 49-летний мужчина и 6-летняя девочка (не госпитализированы).
На улице Ленина, 79, на перекрестке произошло столкновение попутных транспортных средств. Такси «Рено Логан» врезалось в «Хендай», затем в столб и задымилось. В ДТП получили травмы пять человек: 50-летний водитель «Рено Логан» (госпитализирован) и три его пассажира (32-летняя женщина госпитализирована, женщины 30-ти и 34-х лет не госпитализированы). Также пострадал 30-летний пассажир «Хендай» (не госпитализирован).
Также в Кирове на Студенческом проезде, во дворе дома № 18, по предварительным данным, неустановленный водитель совершил наезд на 30-летнего мужчину, причинив ему травмы (не госпитализирован). Водителя ищут.
В целом за 21-24 февраля в Кировской области произошло 11 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.