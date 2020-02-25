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26 февраля 02:16
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей.

В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей.

Вчера, 14:41
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В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей.

В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. Незаконная деятельность пресечена Министерство охраны окружающей среды совместно с УФСБ России по Кировской области. 

С сентября по октябрь 2019 года в районе д. Бегичи Кирово-Чепецкого района частная организация вела добычу песка без лицензии на право пользования недрами.

Замеры объема похищенного полезного ископаемого показали, что похищено 8,8 тыс. куб. метров песка.

Также выяснилось, что в месте добычи был уничтожен плодородный растительный слой на площади 3,4 тыс. кв. метров.

Общий ущерб составил 70,7 млн рублей.

В настоящее время МО МВД России «Кирово-Чепецкий» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» (ч. 1 ст. 171 УК РФ).
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