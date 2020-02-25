В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. Незаконная деятельность пресечена Министерство охраны окружающей среды совместно с УФСБ России по Кировской области.С сентября по октябрь 2019 года в районе д. Бегичи Кирово-Чепецкого района частная организация вела добычу песка без лицензии на право пользования недрами.Замеры объема похищенного полезного ископаемого показали, что похищено 8,8 тыс. куб. метров песка.Также выяснилось, что в месте добычи был уничтожен плодородный растительный слой на площади 3,4 тыс. кв. метров.Общий ущерб составил 70,7 млн рублей.В настоящее время МО МВД России «Кирово-Чепецкий» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» (ч. 1 ст. 171 УК РФ).