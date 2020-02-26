В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли".

В Кумёнском районе полицейские спасли двух детей-"маугли". Годовалый младенец и трехлетний ребенок были обнаружены во время профилактического рейда в частном доме в одном из сел Куменского района.Инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудница органов соцзащиты проводили проверку семей, стоящих на профилактическом учете. По данным соцорганов, в одном из домов села проживала женщина с двумя малолетними детьми.Когда проверяющие пришли проведать семью, входная дверь была закрыта на замок. Соседи не смогли пояснить, куда могла направиться мать с двумя маленькими детьми.Сотрудники полиции заподозрили неладное и вновь внимательно осмотрели закрытый дом. Наконец один из полицейских услышал внутри какой-то шорох. Было решено проникнуть внутрь дома. Это удалось сделать через вход в хозпостройках.Интуиция не подвела стражей порядка. В холодном доме с не топленной печью находились оставленные без присмотра взрослых дети 2019 и 2017 годов рождения. Какой-либо пищи у них не было. Дети были раздеты и чудом не замерзли.Малышей срочно эвакуировали и доставили в больницу. Полиция начала поиски матери брошенных детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Прокуратура Куменского района Кировской области начала проверку по факту жестокого обращения с несовершеннолетними.34-летняя мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, не проявляла должной заботы об их здоровье, не обеспечивала необходимым питанием, одеждой, допускала нарушения санитарных норм.Проведение проверочных мероприятий находится на контроле руководства прокуратуры Кировской области.Сегодня же следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении жительницы Куменского района было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).