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27 февраля 11:38
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
39-летняя кировчанка поверила "менеджеру банка" и лишилась полмиллиона рублей.

39-летняя кировчанка поверила "менеджеру банка" и лишилась полмиллиона рублей.

Вчера, 11:30
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39-летняя кировчанка поверила

39-летняя кировчанка поверила "менеджеру банка" и лишилась полмиллиона рублей. Дистанционные мошенники продолжают "играть по-крупному". Трендом дня остается звонок от якобы "менеджера банка", который сообщает жертве о проблемах с банковским счетом.

39-летняя жительница областного центра поверила, что некие злоумышленники пытаются снять с ее счета сбережения.

По совету "менеджера банка" она установила на смартфон приложение, которое дало мошеннику удаленный доступ к управлению всеми функциями. В итоге со всех счетов кировчанки были похищены 476 тысяч рублей.

Злоумышленников ищут. 

В эти же дни еще одной жертвой дистанционных мошенников стала 82-летняя бабушка. Когда-то кировчанка покупала акции «МММ» и бумаги хранила до сих пор.

Неожиданно ей позвонил незнакомец и сообщил, что есть возможность вернуть деньги, заплаченные за акции.  По словам звонившего, пенсионерке назначили компенсацию 330 тысяч рублей. Но для ее получения необходимо было заплатить страховку и комиссию – 100 тысяч рублей.

Бабушка поверила и лишилась своих сбережений навсегда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
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