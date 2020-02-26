39-летняя кировчанка поверила "менеджеру банка" и лишилась полмиллиона рублей. Дистанционные мошенники продолжают "играть по-крупному". Трендом дня остается звонок от якобы "менеджера банка", который сообщает жертве о проблемах с банковским счетом.39-летняя жительница областного центра поверила, что некие злоумышленники пытаются снять с ее счета сбережения.По совету "менеджера банка" она установила на смартфон приложение, которое дало мошеннику удаленный доступ к управлению всеми функциями. В итоге со всех счетов кировчанки были похищены 476 тысяч рублей.Злоумышленников ищут.В эти же дни еще одной жертвой дистанционных мошенников стала 82-летняя бабушка. Когда-то кировчанка покупала акции «МММ» и бумаги хранила до сих пор.Неожиданно ей позвонил незнакомец и сообщил, что есть возможность вернуть деньги, заплаченные за акции. По словам звонившего, пенсионерке назначили компенсацию 330 тысяч рублей. Но для ее получения необходимо было заплатить страховку и комиссию – 100 тысяч рублей.Бабушка поверила и лишилась своих сбережений навсегда.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).