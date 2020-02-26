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27 февраля 11:38
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
В Малмыжском районе защитили права инвалида на бесплатный проезд до больницы

В Малмыжском районе защитили права инвалида на бесплатный проезд до больницы

Вчера, 12:24
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Светлана Вертелецкая
В Малмыжском районе защитили права инвалида на бесплатный проезд до больницы


Инвалиды 1-ой группы были вынуждены ездить за свой счет на гемодиализ, который необходимо проходить три раза в неделю. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании в пользу граждан средств, затраченных ими на проезд к месту получения жизненно необходимых медицинских процедур.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«На протяжении 19 календарных месяцев, из-за несовпадения расписания движения общественного транспорта по межмуниципальному маршруту из города Малмыжа в город Вятские Поляны Кировской области к месту проведения медицинских процедур, граждане ежедневно вынуждены были преодолевать расстояние длиною более 100 километров, при этом оплачивать услуги такси из собственных средств. При обращении граждан в медицинскую организацию, где они получали медицинскую помощь, гражданам было отказано в компенсации, понесенных финансовых затрат».

Малмыжский районный суд признал требования прокуратуры района законными и взыскал с больницы в пользу каждого заявителя компенсацию расходов по оплате транспортных услуг. Решения  не вступили в законную силу.
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