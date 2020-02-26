В Малмыжском районе защитили права инвалида на бесплатный проезд до больницы

Инвалиды 1-ой группы были вынуждены ездить за свой счет на гемодиализ, который необходимо проходить три раза в неделю. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании в пользу граждан средств, затраченных ими на проезд к месту получения жизненно необходимых медицинских процедур.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«На протяжении 19 календарных месяцев, из-за несовпадения расписания движения общественного транспорта по межмуниципальному маршруту из города Малмыжа в город Вятские Поляны Кировской области к месту проведения медицинских процедур, граждане ежедневно вынуждены были преодолевать расстояние длиною более 100 километров, при этом оплачивать услуги такси из собственных средств. При обращении граждан в медицинскую организацию, где они получали медицинскую помощь, гражданам было отказано в компенсации, понесенных финансовых затрат».
Малмыжский районный суд признал требования прокуратуры района законными и взыскал с больницы в пользу каждого заявителя компенсацию расходов по оплате транспортных услуг. Решения не вступили в законную силу.