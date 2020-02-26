В Малмыжском районе защитили права инвалида на бесплатный проезд до больницы

Инвалиды 1-ой группы были вынуждены ездить за свой счет на гемодиализ, который необходимо проходить три раза в неделю. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании в пользу граждан средств, затраченных ими на проезд к месту получения жизненно необходимых медицинских процедур.Малмыжский районный суд признал требования прокуратуры района законными и взыскал с больницы в пользу каждого заявителя компенсацию расходов по оплате транспортных услуг. Решения не вступили в законную силу.