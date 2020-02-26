В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей. Инспектор по делам несовершеннолетних и представители органов соцзащиты проверяли семьи, состоящие на профилактическом учете.
В селе Быково в доме, где живет 34-летняя женщина с двумя детьми, дверь была закрыта. Во время повторного визита, полицейские услышали подозрительный шорох и зашли через хозпостройки в дом. Без присмотра, пищи и в холодном запертом доме мать оставила 8-месячную девочку и 2-летнего мальчика. В срочном порядке дети были доставлены в медучреждение. Местонахождение матери уже установлено, в ближайшее время планируется проведение ее допроса. Известно, что женщина уже лишена родительских прав в отношении троих старших детей.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ):
«Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Куменского района, которая оставила двух малолетних детей без присмотра. По предварительным данным, женщина на протяжении нескольких дней не появлялась дома, приготовленной пищи для детей не было, жилое помещение не было отоплено. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Вышеуказанные события послужили также основанием для проведения прокуратурой проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности органов профилактики, поскольку мать малолетних детей состоит на учете с 2018 года в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязательств».
Добавим, местонахождение матери уже установлено, в ближайшее время планируется проведение ее допроса. Известно, что помимо оставленных малолетних детей, у женщины есть еще трое старших детей. Но в отношении них она лишена родительских прав.