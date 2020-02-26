В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей. Инспектор по делам несовершеннолетних и представители органов соцзащиты проверяли семьи, состоящие на профилактическом учете.В селе Быково в доме, где живет 34-летняя женщина с двумя детьми, дверь была закрыта. Во время повторного визита, полицейские услышали подозрительный шорох и зашли через хозпостройки в дом. Без присмотра, пищи и в холодном запертом доме мать оставила 8-месячную девочку и 2-летнего мальчика. В срочном порядке дети были доставлены в медучреждение. Местонахождение матери уже установлено, в ближайшее время планируется проведение ее допроса. Известно, что женщина уже лишена родительских прав в отношении троих старших детей.Добавим, местонахождение матери уже установлено, в ближайшее время планируется проведение ее допроса. Известно, что помимо оставленных малолетних детей, у женщины есть еще трое старших детей. Но в отношении них она лишена родительских прав.