В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. Следком возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Куменского района. Женщина на несколько дней оставила без присмотра двух малолетних детей - 8-месячную девочку и 2-летнего мальчика.Дети были обнаружены в ходе профилактического рейда по семьям, состоящим на учете в соцсорганах.Женщина ушла из дома на несколько дней. Дети остались закрыты внутри без пищи и с нетопленной печью. Малыши были раздеты и чудом не замерзли. Чтобы спасти детей, полицейским пришлось проникнуть в дом через хозпостройки. На двери снаружи висел замок.Внутри были антисанитарные условия. Детей незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где им была оказана помощь.Мать детей-маугли удалось найти лишь 26 февраля. Выяснилось, что она ушла из дома 23 февраля.В ходе допроса она пояснила, что действительно оставила детей без присмотра и возвращаться домой не спешила. Выяснилось, что у женщины есть еще трое старших детей, и она уже была лишена родительских прав.В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Также следственными органами перед прокурором Куменского района будет инициирован вопрос о лишении родительских прав подозреваемой по отношению к ее детям.