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28 февраля 14:37
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме.

В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме.

Вчера, 16:00
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В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме.

В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. Следком возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Куменского района. Женщина на несколько дней оставила без присмотра двух малолетних детей - 8-месячную девочку и 2-летнего мальчика.

Дети были обнаружены в ходе профилактического рейда по семьям, состоящим на учете в соцсорганах.

Женщина ушла из дома на несколько дней. Дети остались закрыты внутри без пищи и с нетопленной печью. Малыши были раздеты и чудом не замерзли. Чтобы спасти детей, полицейским пришлось проникнуть в дом через хозпостройки. На двери снаружи висел замок.

Внутри были антисанитарные условия. Детей незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где им была оказана помощь.

Мать детей-маугли удалось найти лишь 26 февраля. Выяснилось, что она ушла из дома 23 февраля.

В ходе допроса она пояснила, что действительно оставила детей без присмотра и возвращаться домой не спешила. Выяснилось, что у женщины есть еще трое старших детей, и она уже была лишена родительских прав.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Также следственными органами перед прокурором Куменского района будет инициирован вопрос о лишении родительских прав подозреваемой по отношению к ее детям.

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