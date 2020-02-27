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28 февраля 14:37
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Юбилейном Котельничского района волки свободно разгуливают по селу

В Юбилейном Котельничского района волки свободно разгуливают по селу

Вчера, 15:26
327
Иван Швецов
В Юбилейном Котельничского района волки свободно разгуливают по селу


В поселке Юбилейном Котельничского района за последние несколько дней волки загрызли не меньше четырех собак. Почему хищники  свободно  разгуливают по центру села, и что нужно сделать, чтобы помочь охотникам добыть опасного зверя?

Вера Казакова потеряла Альку утром 2 февраля - все произошло мгновенно, пес даже не пискнул. Хозяева сначала даже решили, что собака просто пошла погулять.

ВЕРА КАЗАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ЮБИЛЕЙНЫЙ:
«Она была-то в ограде, потом выскочила на улицу, и я ее больше не слышала».

В доме  Веры несколько собак, еще одну волк покусал, но не смог с ней справиться и убежал, собака, в отличие от Альки была на цепи. И все же,  цепь не всегда гарантирует безопасность. В Юбилейном волки недавно совершили еще одно дерзкое нападение,  на собаку Владимира Железнова. Пес сидел в конуре на цепи. Это не помогло. Хищники утащили собаку вместе с цепью и ошейником.

ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНОВ,  ЖИТЕЛЬ П. ЮБИЛЕЙНОГО:
«Утром я приехал на работу, он еще гавкал. А в обед сказали, что половина собаки у бассейна».

История про то, как утащили Малыша,  а именно так звали погибшую  собаку, теперь знакома всем.



АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ, ЖИТЕЛЬ П. ЮБИЛЕЙНЫЙ:
«Вон туда дотащил до бассейна с цепью заднюю часть съел, а перед с цепью оставил».

Волки охотятся по ночам и  для человека, если рядом есть другая потенциальная пища - собаки, свиньи или другие домашние животные, они угрозы не представляют.  Но все равно в Юбилейном ночью без сопровождения сейчас лучше не ходить.

Местные охотники все минувшие выходные пытались найти хищников.  По мнению профессионалов, в поселке действовало 2 волка. Самец и самка. Самку удалось подстрелить, самец ушел.

ВЯЧЕСЛАВ ЧАГИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОХОТКОЛЛЕКТИВА П. ЮБИЛЕЙНЫЙ:
«Может за сутки дать и 20, и 50, и 80 километров, угнаться за ним очень сложно.  Раньше за волков давали премию, а сейчас нет. Вот мы за выходные потратили 120 литров горючего на его поиски из своих личных денег».

В некоторых регионах России  за отстрел волков выплачивают вознаграждение. В  Вологодской, Иркутской, Свердловской областях   охотникам платят за каждого убитого хищника.  На эти цели в бюджете регионов заложены средства. В Кировской области охотников на волков поощряют иным способом. Тем, кто добыл волка, дается право на добычу лося кабана или медведя.

ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Зверь очень хитрый, очень интеллектуальный. Затраты на его добычу несопоставимы с затратами на лося и кабана. В среднем надо 20 000 рублей, чтобы добыть одного волка».

С 1 января в области добыт 101 волк. На первом месте  по  количеству убитых хищников идет Шабалининский район, потом Белая Холуница,  Кильмезь Котельнич и Нагорский район. Добавим, что в Кировской области есть охотники, которые специализируются именно по волкам, их называют "волчатники". В прошлом году лучших из них наградили грамотами от правительства Кировской области.
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