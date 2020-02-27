В Юбилейном Котельничского района волки свободно разгуливают по селу

В поселке Юбилейном Котельничского района за последние несколько дней волки загрызли не меньше четырех собак. Почему хищники свободно разгуливают по центру села, и что нужно сделать, чтобы помочь охотникам добыть опасного зверя?Вера Казакова потеряла Альку утром 2 февраля - все произошло мгновенно, пес даже не пискнул. Хозяева сначала даже решили, что собака просто пошла погулять.В доме Веры несколько собак, еще одну волк покусал, но не смог с ней справиться и убежал, собака, в отличие от Альки была на цепи. И все же, цепь не всегда гарантирует безопасность. В Юбилейном волки недавно совершили еще одно дерзкое нападение, на собаку Владимира Железнова. Пес сидел в конуре на цепи. Это не помогло. Хищники утащили собаку вместе с цепью и ошейником.История про то, как утащили Малыша, а именно так звали погибшую собаку, теперь знакома всем.Волки охотятся по ночам и для человека, если рядом есть другая потенциальная пища - собаки, свиньи или другие домашние животные, они угрозы не представляют. Но все равно в Юбилейном ночью без сопровождения сейчас лучше не ходить.Местные охотники все минувшие выходные пытались найти хищников. По мнению профессионалов, в поселке действовало 2 волка. Самец и самка. Самку удалось подстрелить, самец ушел.В некоторых регионах России за отстрел волков выплачивают вознаграждение. В Вологодской, Иркутской, Свердловской областях охотникам платят за каждого убитого хищника. На эти цели в бюджете регионов заложены средства. В Кировской области охотников на волков поощряют иным способом. Тем, кто добыл волка, дается право на добычу лося кабана или медведя.С 1 января в области добыт 101 волк. На первом месте по количеству убитых хищников идет Шабалининский район, потом Белая Холуница, Кильмезь Котельнич и Нагорский район. Добавим, что в Кировской области есть охотники, которые специализируются именно по волкам, их называют "волчатники". В прошлом году лучших из них наградили грамотами от правительства Кировской области.