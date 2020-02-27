После вмешательства прокуратуры инвалидов психоневрологического интерната обеспечили необходимыми средствами реабилитации

Руководство Новомедянского психоневрологического интерната было вынуждено обратиться в прокуратуру в связи с нарушением закона об охране интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите. В октябре и ноябре в интернат перевели двух инвалидов из Мурыгинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. С этого времени отделение Фонда соцстраха не обеспечивало их средствами реабилитации, мотивируя это тем, что у граждан нет постоянного места жительства, а есть лишь регистрации по месту пребывания в интернате.