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28 февраля 14:37
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
После вмешательства прокуратуры инвалидов психоневрологического интерната обеспечили необходимыми средствами реабилитации

После вмешательства прокуратуры инвалидов психоневрологического интерната обеспечили необходимыми средствами реабилитации

Вчера, 15:27
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Светлана Вертелецкая
После вмешательства прокуратуры инвалидов психоневрологического интерната обеспечили необходимыми средствами реабилитации


Руководство Новомедянского психоневрологического интерната было вынуждено обратиться в прокуратуру в связи с нарушением закона об охране интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите. В октябре и ноябре в интернат перевели двух инвалидов из Мурыгинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. С этого времени отделение Фонда соцстраха не обеспечивало их средствами реабилитации, мотивируя это тем, что у граждан нет постоянного места жительства, а есть лишь регистрации по месту пребывания в интернате.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По результатам проверки прокурор Юрьянского района обратился в суд с исковыми заявлениями с требованием обязать Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить инвалидов необходимыми средствами реабилитации. Не дожидаясь решения суда, ответчик добровольно исполнил требования прокурора и предоставил средства реабилитации».
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