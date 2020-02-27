Эксперты-криминалисты готовятся отметить профессиональный праздник. Свою историю он ведет с 1-го марта 1919-го года, когда в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы. Познакомиться с работой специалистов смогли студенты опорного вуза.Передвижная криминалистическая лаборатория позволяет проводить весь спектр необходимых экспертиз непосредственно на месте преступления. Задача специалистов - обнаружение, фиксация и изъятие следов. Помогают в этом различные инструменты и приборы, собранные в специальном чемодане. Здесь и гипс для заливки объемных следов обуви, и паста для фиксации следов орудия взлома.На месте происшествия проводится лишь предварительное исследование следов и вещественных доказательств, а затем собранные улики отправляются в лаборатории для более детальной экспертизы. И все результаты сохраняются в картотеках и коллекциях.В Экспертно-криминалистическом центре проводят исследование документов, ценных бумаг, а также поддельных денежных знаков, которые изымаются на территории Кировской области. На помощь приходят приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения, микроскопы с различным увеличением. Фальшивомонетчики с каждым годом совершенствуются, но все же их купюры похожи на настоящие только на первый взгляд.В региональном Центре проводится 39 видов исследований, всего по системе МВД России - 49. Заключение эксперта-криминалиста имеет особую доказательственную значимость, в чем убедились и кировские студенты.Профессиональный праздник экспертов-криминалистов МВД отмечается 1 марта. Именно в этот день в 1919 году при Центророзыске НКВД был создан кабинет судебной экспертизы. И спустя век знания и опыт специалистов так же помогают сотрудникам правоохранительных, в том числе, и судебных органов принимать правильные решения и наказывать преступников.