Эксперты-криминалисты готовятся отметить профессиональный праздник. Свою историю он ведет с 1-го марта 1919-го года, когда в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы. Познакомиться с работой специалистов смогли студенты опорного вуза.
Передвижная криминалистическая лаборатория позволяет проводить весь спектр необходимых экспертиз непосредственно на месте преступления. Задача специалистов - обнаружение, фиксация и изъятие следов. Помогают в этом различные инструменты и приборы, собранные в специальном чемодане. Здесь и гипс для заливки объемных следов обуви, и паста для фиксации следов орудия взлома.
ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ, ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Совершена кража из садового домика, сбили замок, промахнулись и попали по деревянной части рядом с замком, нам нужно зафиксировать это место. Мы замешиваем пасту, наносим на это место, и через определенное время она застывает».
На месте происшествия проводится лишь предварительное исследование следов и вещественных доказательств, а затем собранные улики отправляются в лаборатории для более детальной экспертизы. И все результаты сохраняются в картотеках и коллекциях.
СТАНИСЛАВ ВИДЯКИН, НАЧАЛЬНИК ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те следы с места происшествия нераскрытых преступлений, которые изымаются, у нас хранятся, по истечении времени при установлении лиц мы доказываем их причастность по тем следам, которые мы изъяли спустя длительное время».
В Экспертно-криминалистическом центре проводят исследование документов, ценных бумаг, а также поддельных денежных знаков, которые изымаются на территории Кировской области. На помощь приходят приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения, микроскопы с различным увеличением. Фальшивомонетчики с каждым годом совершенствуются, но все же их купюры похожи на настоящие только на первый взгляд.
РОМАН ШИХАЛЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основные признаки, защитные комплексы знают денежной купюры, поэтому стараются максимально приблизить ее к оригиналу, но в то же время им упростить этот процесс, но они не могут воспроизвести все способы печати, которые используются Гознаком. Можете вот увидеть ореол желтый, то есть изображение скомбинировано из нескольких цветов».
В региональном Центре проводится 39 видов исследований, всего по системе МВД России - 49. Заключение эксперта-криминалиста имеет особую доказательственную значимость, в чем убедились и кировские студенты.
ДМИТРИЙ ДУБРОВИН, СТУДЕНТ:
«Если брать трасологию, это изучение следов, там интересно, как они были оставлены, в результате чего, это такая практическая основа, то наркотическая экспертиза - это сочетание химии, физики, юридических дисциплин, это такая синтетическая наука, это расширяет знания».
Профессиональный праздник экспертов-криминалистов МВД отмечается 1 марта. Именно в этот день в 1919 году при Центророзыске НКВД был создан кабинет судебной экспертизы. И спустя век знания и опыт специалистов так же помогают сотрудникам правоохранительных, в том числе, и судебных органов принимать правильные решения и наказывать преступников.