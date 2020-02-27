Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме

Одной из резонансных тем дня остается ЧП в Куменском районе. Напомним, накануне в селе Быково полицейские обнаружили в запертом доме двух брошенных малолетних детей. Из Куменского района - репортаж Александры Гуляевой.
- Мы открыли вот так вот форточку и стали кричать. Звали Артёма, и он ответил. Такой еле слышный голос что-то сказал. И тогда мы стали спрашивать: сестра там? Где Вика? Он говорил: тут, тут, тут. Плакал и больше ничего.
Так сотрудники полиции узнали, что в доме есть дети. До этого ходили вокруг, стучали в окна и дверь - никто не открывал. Подозрение, что дети могут быть дома одни, возникло, когда проводили регулярную проверку - мать стоит на профилактическом учете, но найти ее на сей раз не удалось. Тогда собрали оперативную группу, в которую вошел и сотрудник ДПС. В дом удалось попасть через пристрой.
НИКОЛАЙ ЛАГУНОВ, ИНСПЕКТОР ДПС:
«Маленькая девочка, она совсем уже была без сил. Она уже и шевелиться не могла толком, лежала на полу, бардак был в комнате. А ребенок, который двухлетний, сидел на кухне, все было вытащено, видимо, искал еду, чтобы себя как-то обеспечить чем-то».
Соседи принесли детям еду.
- Он был до того холоднющий, вот как ледышка, как сосулька. Он тоже был укрытый. Я сразу как пришла на кухню и начала его кормить. Он был до того вот... Вот у него ручки даже тряслись, когда он брал у меня из рук печенье.
Полицейские тут же вызвали скорую, детей доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
ЕЛЕНА ТИМКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА БОЛЬНИЦЫ КУМЁНСКОГО РАЙОНА:
«В настоящее время проводится обследование детей. С ними занимаются наши медицинские работники. В дальнейшем планируется устройство детей в детский дом».
По словам соседей, мать уехала из села за два дня до того, как обнаружили детей, с тех пор ее здесь не видели. Около недели дома не появлялся и ее сожитель - отец детей, который, однако, в свидетельстве о рождении не записан. О том, что женщина способна бросить малышей одних, соседи не подозревали. Ее нашли в районном центре спустя сутки после госпитализации детей - на улице, возле алкомаркета. Почему оставила детей мать не смогла объяснить.
ЕЛЕНА БУТАКОВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПДН МО МВД РОССИИ "КУМЁНСКИЙ":
«Мать ранее судима, судима за кражу, за грабеж, практически нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. Состоит также в настоящее время на учете у врача нарколога с синдромом алкогольной зависимости».
Женщину уже трижды лишали родительских прав. От двух первых детей сама отказалась в роддоме, третий родился 13 лет назад, жил с матерью до двух лет, пока она также не оставила его на два дня одного - после мальчика забрали в детский дом. Последние два года женщина, казалось бы, взялась за ум - перестала нарушать закон и злоупотреблять алкоголем, создала семью. В доме было тепло и прибрано, вопросов не возникало ни у соцработников, ни у правоохранителей, которые часто заходили в гости.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этот дом семья переехала в конце прошлого года. Жилье женщина приобрела при помощи материнского капитала. Теперь малышей переведут в детский дом, а сама мать продолжит жить в этом доме. За детьми закрепляют доли собственности, но воспользоваться имуществом они смогут лишь когда вырастут».
Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности. Дома мать так и не появилась, детей в больнице не навестила. Малышам будут искать приемную семью.