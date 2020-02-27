Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме

Одной из резонансных тем дня остается ЧП в Куменском районе. Напомним, накануне в селе Быково полицейские обнаружили в запертом доме двух брошенных малолетних детей. Из Куменского района - репортаж Александры Гуляевой.Так сотрудники полиции узнали, что в доме есть дети. До этого ходили вокруг, стучали в окна и дверь - никто не открывал. Подозрение, что дети могут быть дома одни, возникло, когда проводили регулярную проверку - мать стоит на профилактическом учете, но найти ее на сей раз не удалось. Тогда собрали оперативную группу, в которую вошел и сотрудник ДПС. В дом удалось попасть через пристрой.Соседи принесли детям еду.Полицейские тут же вызвали скорую, детей доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.По словам соседей, мать уехала из села за два дня до того, как обнаружили детей, с тех пор ее здесь не видели. Около недели дома не появлялся и ее сожитель - отец детей, который, однако, в свидетельстве о рождении не записан. О том, что женщина способна бросить малышей одних, соседи не подозревали. Ее нашли в районном центре спустя сутки после госпитализации детей - на улице, возле алкомаркета. Почему оставила детей мать не смогла объяснить.Женщину уже трижды лишали родительских прав. От двух первых детей сама отказалась в роддоме, третий родился 13 лет назад, жил с матерью до двух лет, пока она также не оставила его на два дня одного - после мальчика забрали в детский дом. Последние два года женщина, казалось бы, взялась за ум - перестала нарушать закон и злоупотреблять алкоголем, создала семью. В доме было тепло и прибрано, вопросов не возникало ни у соцработников, ни у правоохранителей, которые часто заходили в гости.Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности. Дома мать так и не появилась, детей в больнице не навестила. Малышам будут искать приемную семью.