В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства.Вблизи комплекса водозаборных сооружений был незаконно складирован 21 баллон с опасным ядовитым веществом – жидким хлором. Также установлено, что собственник объекта - администрация Мурашинского сельского поселения - не приняла действенных мер по обеспечению безопасного обращения с источниками загрязнения природной среды.Мурашинский районный суд признал требования прокуратуры обоснованными. Муниципалитет заключил контракт с организацией, специализирующейся на утилизации опасных отходов. И в настоящий момент баллоны с ядовитым веществом убраны.