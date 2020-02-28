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29 февраля 12:31
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства

В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства

Вчера, 17:55
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Светлана Вертелецкая
В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства


В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства.

Вблизи комплекса водозаборных сооружений был незаконно складирован 21 баллон с опасным ядовитым веществом – жидким хлором. Также установлено, что собственник объекта - администрация Мурашинского сельского поселения - не приняла действенных мер по обеспечению безопасного обращения с источниками загрязнения природной среды.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Выявленные нарушения закона оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, угрожают целостности экологической системы. Принимая во внимание данные обстоятельства,  прокурор Мурашинского района  направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Мурашинского сельского поселения обеспечить утилизацию опасных объектов».

Мурашинский районный суд признал требования прокуратуры обоснованными. Муниципалитет заключил контракт с организацией, специализирующейся на утилизации опасных отходов. И в настоящий момент баллоны с ядовитым веществом убраны.
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