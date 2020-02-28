В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства.
Вблизи комплекса водозаборных сооружений был незаконно складирован 21 баллон с опасным ядовитым веществом – жидким хлором. Также установлено, что собственник объекта - администрация Мурашинского сельского поселения - не приняла действенных мер по обеспечению безопасного обращения с источниками загрязнения природной среды.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Выявленные нарушения закона оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, угрожают целостности экологической системы. Принимая во внимание данные обстоятельства, прокурор Мурашинского района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Мурашинского сельского поселения обеспечить утилизацию опасных объектов».
Мурашинский районный суд признал требования прокуратуры обоснованными. Муниципалитет заключил контракт с организацией, специализирующейся на утилизации опасных отходов. И в настоящий момент баллоны с ядовитым веществом убраны.