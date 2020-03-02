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02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
В ДТП в Белохолуницком районе погибла 28-летняя девушка.

В ДТП в Белохолуницком районе погибла 28-летняя девушка.

Вчера, 10:52
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В ДТП в Белохолуницком районе погибла 28-летняя девушка.

В ДТП в Белохолуницком районе погибла 28-летняя девушка. За прошедшие трое суток в Кировской области произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

Ранним утром на 21 км автодороги Белая Холуница-Кирс в Белохолуницком районе произошло столкновение встречных автомобилей «ВАЗ-2114» и «Мицубиси». В результате происшествия погибла 28-летняя девушка-водитель «ВАЗ-2114» погибла. Два пассажира автомобиля «Мицубиси» получили травмы:  женщина 44 года и девочка 14 лет. Обе были госпитализированы.

В Кирове на улице Пермской, 37, по предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в  опору ЛЭП. Мужчина был госпитализирован.


Еще одна авария 1 марта произошла в Кирове на ул.Луганской, 53/1. По предварительным данным, водитель «Фольксваген Туарег» выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дерево. В результате происшествия получили травмы два человека: 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» (госпитализирован) и его 59-летняя пассажирка (не госпитализирована).
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