В ДТП в Белохолуницком районе погибла 28-летняя девушка. За прошедшие трое суток в Кировской области произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.
Ранним утром на 21 км автодороги Белая Холуница-Кирс в Белохолуницком районе произошло столкновение встречных автомобилей «ВАЗ-2114» и «Мицубиси». В результате происшествия погибла 28-летняя девушка-водитель «ВАЗ-2114» погибла. Два пассажира автомобиля «Мицубиси» получили травмы: женщина 44 года и девочка 14 лет. Обе были госпитализированы.
В Кирове на улице Пермской, 37, по предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Мужчина был госпитализирован.
Еще одна авария 1 марта произошла в Кирове на ул.Луганской, 53/1. По предварительным данным, водитель «Фольксваген Туарег» выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дерево. В результате происшествия получили травмы два человека: 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» (госпитализирован) и его 59-летняя пассажирка (не госпитализирована).