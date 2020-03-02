За выходные в Кировской области произошло 6 пожаров, погиб 1 человек, 2 получили травмы.В воскресенье ночью в Вятскополянском районе в деревне Киняусь полностью сгорел жилой дом с постройками. На пожарище было обнаружено тело 71-летнего хозяина. Причина происшествия устанавливается. А накануне вечером в Кикнуре произошло возгорание в 2-х квартирном доме. От огня пострадала одна квартира. 55-летний хозяин и его сожительница с отравлением продуктами горения были госпитализированы. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.