Прямой эфир
02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
1°C
$
66,33
73,42
03 марта 06:44
02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
За выходные в Кировской области произошло 6 пожаров

За выходные в Кировской области произошло 6 пожаров

Вчера, 14:00
264
Светлана Вертелецкая
За выходные в Кировской области произошло 6 пожаров


За выходные в Кировской области произошло 6 пожаров, погиб 1 человек, 2 получили травмы.

В воскресенье ночью в Вятскополянском районе в деревне Киняусь полностью сгорел жилой дом с постройками. На пожарище было обнаружено тело 71-летнего хозяина. Причина происшествия устанавливается. А накануне вечером в Кикнуре произошло возгорание в 2-х квартирном доме. От огня пострадала одна квартира. 55-летний хозяин и его сожительница с отравлением продуктами горения были госпитализированы. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама