От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан

В этом году от действий дистанционных мошенников уже пострадали сотни кировчан. Ущерб исчисляется миллионами рублей. Артем Макаров узнал об уловках мошенников.За 22-е тысячи рублей эта женщина купила медицинский аппарат. Справится с болезнями он не помог, поэтому пенсионерка положила его в ящик и забыла о нем. Однако через некоторое время у нее в доме зазвонил телефон.Человек на другом конце провода объяснил, что предприятие, выпускавшее бесполезную продукцию закрыто, а его счета арестованы. Всем купившим аппарат положена компенсация. Только вот незадача, чтобы получить ее, нужно заплатить 40 тысяч рублей. Пенсионерка в начале отказалась, но злоумышленники звонили несколько дней подряд и были очень настойчивыми.Пенсионерка выслала мошеннику еще 45 тысяч, а потом еще. Но злоумышленникам было мало, а женщина не понимала, что ее обманывают. Всплывали новые подробности и новые суммы. Ставки повышались. Пенсионерке предложили получить уже не 580-т тысяч, а миллион триста. Но для этого нужно снова заплатить страховку и комиссию.В этом году дистанционные злоумышленники совершили более шести сотен преступлений. Ущерб от их действий превысил семь миллионов рублей. Полицейские смогли раскрыть чуть более пятидесяти подобных преступлений.Среди злоумышленников немало и тех, кто уже отбывает наказание в местах лишения свободы. Преступники используют разные схемы. Нередко представляются сотрудниками банка и говорят, что со счета потерпевшего хотят снять деньги. Чтобы помешать этому, предлагают перевести деньги на другой счет. Обманом узнают код безопасности и номер карты у потерпевшего и воруют деньги.Чтобы защититься от мошенников, не нужно переходить по ссылкам, которые приходят на телефон или электронную почту, а тем более вводить на этих ресурсах свои персональные данные. Эти простые советы помогут сохранить ваши сбережения.