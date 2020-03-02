От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан

В этом году от действий дистанционных мошенников уже пострадали сотни кировчан. Ущерб исчисляется миллионами рублей. Артем Макаров узнал об уловках мошенников.
За 22-е тысячи рублей эта женщина купила медицинский аппарат. Справится с болезнями он не помог, поэтому пенсионерка положила его в ящик и забыла о нем. Однако через некоторое время у нее в доме зазвонил телефон.
ПОТЕРПЕВШАЯ:
"Звонят из прокуратуры, сказали, почему не получаете, на ваше имя лежат деньги 580 тысяч. Я говорю откуда, какие деньги? А вот, вы покупали аппарат? Я уже и забыла аппарат".
Человек на другом конце провода объяснил, что предприятие, выпускавшее бесполезную продукцию закрыто, а его счета арестованы. Всем купившим аппарат положена компенсация. Только вот незадача, чтобы получить ее, нужно заплатить 40 тысяч рублей. Пенсионерка в начале отказалась, но злоумышленники звонили несколько дней подряд и были очень настойчивыми.
ПОТЕРПЕВШАЯ:
"Решила, ладно, деньги у меня сейчас есть, 46 тысяч выслала, они на второй день звонят мне, нужно страховку 174 тысячи. Я возмутилась, какая страховка? Деньги мои. Нет, нужно страховку 174 тысячи".
Пенсионерка выслала мошеннику еще 45 тысяч, а потом еще. Но злоумышленникам было мало, а женщина не понимала, что ее обманывают. Всплывали новые подробности и новые суммы. Ставки повышались. Пенсионерке предложили получить уже не 580-т тысяч, а миллион триста. Но для этого нужно снова заплатить страховку и комиссию.
ПОТЕРПЕВШАЯ:
- Какая общая сумма была?
- Вот так я не считала, но мне кажется моих денег было около миллиона.
В этом году дистанционные злоумышленники совершили более шести сотен преступлений. Ущерб от их действий превысил семь миллионов рублей. Полицейские смогли раскрыть чуть более пятидесяти подобных преступлений.
ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УУР УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Определенную часть привлеченных к уголовной ответственности составляют лица, территориально проживающие и совершавшие преступления с территории других районах Российской Федерации».
Среди злоумышленников немало и тех, кто уже отбывает наказание в местах лишения свободы. Преступники используют разные схемы. Нередко представляются сотрудниками банка и говорят, что со счета потерпевшего хотят снять деньги. Чтобы помешать этому, предлагают перевести деньги на другой счет. Обманом узнают код безопасности и номер карты у потерпевшего и воруют деньги.
АНДРЕЙ ЗЕМБЕКОВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ:
«Никому не нужно сообщать свои персональные данные. А также реквизиты банковской карты, а также секретную информацию, такую как код на обороте банковской карты. Даже сотрудники банка не должны знать этой информации. Она им ни к чему. Они ею не пользуются».
Чтобы защититься от мошенников, не нужно переходить по ссылкам, которые приходят на телефон или электронную почту, а тем более вводить на этих ресурсах свои персональные данные. Эти простые советы помогут сохранить ваши сбережения.