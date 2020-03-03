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04 марта 00:23
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
В Кирове проведены мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности

В Кирове проведены мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности

Вчера, 12:28
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В Кирове проведены мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности


В Кирове полицейские провели мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности.

За неделю было проверено 54 объекта, в основном - круглосуточные магазины. По 27 адресам обнаружены аппараты, имеющие признаки игрового оборудования. Направлены на исследование 30 терминалов, 28 системных блоков и 7 жестких дисков.

СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По результатам проверок будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Статья  предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и лица, предоставляющие помещения для игр».
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