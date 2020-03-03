В Кирове проведены мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности

В Кирове полицейские провели мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности.
За неделю было проверено 54 объекта, в основном - круглосуточные магазины. По 27 адресам обнаружены аппараты, имеющие признаки игрового оборудования. Направлены на исследование 30 терминалов, 28 системных блоков и 7 жестких дисков.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По результатам проверок будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и лица, предоставляющие помещения для игр».