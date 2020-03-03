В Кирове проведены мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности

В Кирове полицейские провели мероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности.За неделю было проверено 54 объекта, в основном - круглосуточные магазины. По 27 адресам обнаружены аппараты, имеющие признаки игрового оборудования. Направлены на исследование 30 терминалов, 28 системных блоков и 7 жестких дисков.