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04 марта 00:23
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
Прокуратура помогла получить компенсацию 7-летней пострадавшей в ДТП девочке

Прокуратура помогла получить компенсацию 7-летней пострадавшей в ДТП девочке

Вчера, 15:22
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Прокуратура помогла получить компенсацию 7-летней пострадавшей в ДТП девочке


Прокуратура Оричевского района помогла 7-летней потерпевшей получить компенсацию морального вреда. В ноябре 2018 года водитель "ГАЗели" превысил скоростной режим и не справился с управлением.

Автомобиль опрокинулся. Юная пассажирка получила телесные повреждения. В период ухода за ней её мама не работала. Виновник ДТП был привлечен к административной ответственности, но вопрос о компенсации морального вреда разрешен не был. Прокурор направил иск в суд.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Не дожидаясь решения суда, ответчик добровольно возместил моральный вред, причиненный ребенку, и выплатил компенсацию не полученного заработка родителю потерпевшей».
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