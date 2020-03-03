Прокуратура помогла получить компенсацию 7-летней пострадавшей в ДТП девочке

Прокуратура Оричевского района помогла 7-летней потерпевшей получить компенсацию морального вреда. В ноябре 2018 года водитель "ГАЗели" превысил скоростной режим и не справился с управлением.Автомобиль опрокинулся. Юная пассажирка получила телесные повреждения. В период ухода за ней её мама не работала. Виновник ДТП был привлечен к административной ответственности, но вопрос о компенсации морального вреда разрешен не был. Прокурор направил иск в суд.