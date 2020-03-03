В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков. Граждане бьют тревогу, ведь управляющие компании не всегда успевают бороться с такой настенной живописью.Неприглядные надписи на стенах домов, они вполне могли бы сойти за обычное хулиганство, если бы не смысловой посыл - в нескольких строчках людям предлагают купить запрещенные вещества и даже самим вступить в запрещенный бизнес. В последнее время на подобные объявления все чаще стали жаловаться жители Нововятского района.По словам активистов движения "Стопнаркотик", за последние 3 месяца они закрасили в Кировской области более полутора тысяч подобных призывов на стенах домов. Те, кто оставляют послания с призывом купить запрещенные вещества или стать распространителями, забывают указать, что на самом деле любой наркотик несет большую опасность.Следить за тем, чтобы на стенах домов подобные надписи не появлялись, должны и управляющие компании. Но они не всегда успевают закрашивать объявления.Теперь управляющей компании грозит штраф до 200 тысяч рублей. Автора посланий с призывами нарушить закон и навредить своему здоровью сейчас ищут полицейские.Активисты движения "Стопнаркотик" готовятся выйти в рейд и закрасить все подобные объявления в городе - их насчитали несколько сотен.