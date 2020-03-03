В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков. Граждане бьют тревогу, ведь управляющие компании не всегда успевают бороться с такой настенной живописью.
Неприглядные надписи на стенах домов, они вполне могли бы сойти за обычное хулиганство, если бы не смысловой посыл - в нескольких строчках людям предлагают купить запрещенные вещества и даже самим вступить в запрещенный бизнес. В последнее время на подобные объявления все чаще стали жаловаться жители Нововятского района.
АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ "СТОПНАРКОТИК":
«Новички появляются скорее с тенденцией подзаработать. То есть пишут эти надписи, и соответственно потом попадают в руки правоохранительных органов и уже дальше с ними идет разработка. Вновь активизировались люди, которые продают это все. Появилась, скорее всего, какая-то новая организованная преступная группировка».
По словам активистов движения "Стопнаркотик", за последние 3 месяца они закрасили в Кировской области более полутора тысяч подобных призывов на стенах домов. Те, кто оставляют послания с призывом купить запрещенные вещества или стать распространителями, забывают указать, что на самом деле любой наркотик несет большую опасность.
АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ "СТОПНАРКОТИК":
«Подразделение на легкие и тяжелые - ошибочно, не бывает легких наркотиков, тяжелых наркотиков, все наркотики одинаково вредны. Они подразделяются только по тому принципу, от которых быстрее наступаем смерть, а смерть наступит в любом случае».
Следить за тем, чтобы на стенах домов подобные надписи не появлялись, должны и управляющие компании. Но они не всегда успевают закрашивать объявления.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«В текущем году было выдано пять предостережений об устранении нарушений по 16 домам. По части предостережений управляющие компании отреагировала своевременно, надписи закрасила. По одному дому на сегодняшний день управляющая компания приглашена для составления протокола».
Теперь управляющей компании грозит штраф до 200 тысяч рублей. Автора посланий с призывами нарушить закон и навредить своему здоровью сейчас ищут полицейские.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Зарегистрирован данный материал, в настоящее время устанавливается личность лица, которое нанесло эту надпись, имеется запись камер видеонаблюдения. После того как личность данного гражданина будет установлена, он будет привлечен к установленной законом ответственности».
Активисты движения "Стопнаркотик" готовятся выйти в рейд и закрасить все подобные объявления в городе - их насчитали несколько сотен.