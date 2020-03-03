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04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей 04 мар 11:58 Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин 04 мар 10:36 В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей 04 мар 10:27 В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. 03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф
В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями.

В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями.

Сегодня, 10:27
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В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями.

В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. За прошедшие сутки, 3 марта, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

В Кирово-Чепецком районе в д. Дресвяново, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом, груженый бревнами, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение прицепа с автомобилем «Исудзу» под управлением 44 летнего водителя. От удара с прицепа на проезжую часть выпали бревна, в которые врезался автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 26-летнего водителя. В аварии травмы получили водители «ВАЗ-21099» и «Исудзу», госпитализация не потребовалась.

В Кирове на ул. Московской, 106, 58-летний водитель «Фольксваген Амарок» при совершении разворота сбил 65-летнюю женщину-пешехода. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила травмы, госпитализация не потребовалась.


В Котельниче на ул. Советской, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ – 21124» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка «ВАЗ 21124».


В Кирове на ул. Лепсе, 67, по предварительным данным, 67-летняя водитель автомобиля «Мазда Примаси» выезжала со второстепенной дороги с левым поворотом и столкнулась с «Лада Гранта» под управлением 32-летнего водителя, который двигался по главной. В результате происшествия оба водителя получили травмы.
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