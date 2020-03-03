В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. За прошедшие сутки, 3 марта, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.
В Кирово-Чепецком районе в д. Дресвяново, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом, груженый бревнами, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение прицепа с автомобилем «Исудзу» под управлением 44 летнего водителя. От удара с прицепа на проезжую часть выпали бревна, в которые врезался автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 26-летнего водителя. В аварии травмы получили водители «ВАЗ-21099» и «Исудзу», госпитализация не потребовалась.
В Кирове на ул. Московской, 106, 58-летний водитель «Фольксваген Амарок» при совершении разворота сбил 65-летнюю женщину-пешехода. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила травмы, госпитализация не потребовалась.
В Котельниче на ул. Советской, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ – 21124» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка «ВАЗ 21124».
В Кирове на ул. Лепсе, 67, по предварительным данным, 67-летняя водитель автомобиля «Мазда Примаси» выезжала со второстепенной дороги с левым поворотом и столкнулась с «Лада Гранта» под управлением 32-летнего водителя, который двигался по главной. В результате происшествия оба водителя получили травмы.