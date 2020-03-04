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04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр 04 мар 15:31 Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя 04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей
Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя

Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя

Вчера, 15:31
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Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя


Полицейские пресекли в магазинах Кирова четыре нарушения законодательства в сфере оборота алкоголя. Кировчане сообщили о том, что в трех торговых точках на улицах Мопра, Свободы и Профсоюзной торгуют алкоголем в запрещенное время. Факты подтвердились.

Кроме того, в одном магазине была выявлена продажа крепких спиртных напитков без лицензии. При этом сама продукция не имела акцизных марок. Из незаконного оборота изъято в общей сложности более 300 литров алкогольной продукции стоимостью около 200 тысяч рублей. Образцы направят на исследование, чтобы установить степень опасности продукта для жизни и здоровья граждан.

ИЛЬЯ УЛЬЯНОВ, НАЧАЛЬНИК ОИАЗ УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«По данному факту будут составлены административные протоколы. Материалы об административных правонарушениях будут направлены в суд для принятия решения о наложении административного взыскания в виде штрафа и конфискации алкогольной продукции. Уважаемые граждане города Кирова, если вам стали известны подобные факты, просим сообщать по телефону 02».
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