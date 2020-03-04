Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя

Полицейские пресекли в магазинах Кирова четыре нарушения законодательства в сфере оборота алкоголя. Кировчане сообщили о том, что в трех торговых точках на улицах Мопра, Свободы и Профсоюзной торгуют алкоголем в запрещенное время. Факты подтвердились.Кроме того, в одном магазине была выявлена продажа крепких спиртных напитков без лицензии. При этом сама продукция не имела акцизных марок. Из незаконного оборота изъято в общей сложности более 300 литров алкогольной продукции стоимостью около 200 тысяч рублей. Образцы направят на исследование, чтобы установить степень опасности продукта для жизни и здоровья граждан.