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05 марта 02:34
04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр 04 мар 15:31 Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя 04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей
Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр

Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр

Вчера, 15:33
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Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр


Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, с августа по ноябрь 2019 года в нежилом помещении на улице Карла Маркса дамы, действуя в группе по предварительному сговору, вели свою незаконную деятельность, замаскированную под  благотворительный фонд.

В ходе обысков было изъято игорное оборудование и оборудование для выхода в «Интернет», денежные средства, а также документация, имеющая значение для уголовного дела. Вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что организация и проведение азартных игр вне игорных зон незаконны. О подобных фактах можно сообщить в следственное управление по телефонам: 485-100 или 8-800-707-12-40.
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