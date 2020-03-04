Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, с августа по ноябрь 2019 года в нежилом помещении на улице Карла Маркса дамы, действуя в группе по предварительному сговору, вели свою незаконную деятельность, замаскированную под благотворительный фонд.В ходе обысков было изъято игорное оборудование и оборудование для выхода в «Интернет», денежные средства, а также документация, имеющая значение для уголовного дела. Вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью. Уголовное дело направлено в суд.Напомним, что организация и проведение азартных игр вне игорных зон незаконны. О подобных фактах можно сообщить в следственное управление по телефонам: 485-100 или 8-800-707-12-40.